ACCIDENT GRAV pe strada Ismail din Capitală. O maşină A ZBURAT DE PE POD. Sunt răniţi (VIDEO)

Accident spectaculos în Capitală. Un automobil a zburat de pe podul de pe strada Ismail, după o coleziune între trei maşini. Poliţia presupune că un microbuz a tamponat lateral un automobil, care la rândul lui, a ajuns din urmă altă maşină. În urma impactului, automobilul de model Kia a rupt parapedul podului şi a căzut în gol.

Din fericire, căderea a fost de la o înălţime mică, întrucât accidentul s-a produs la intrarea pe pod.

Chiar dacă maşina a fost făcută zob, şoferul care a zburat de pe pod nu s-a ales nici măcar cu o zgârietură. Acesta spune că nu avea viteză şi că conducea regulamentar.



"Singur nu am înţeles ce s-a întâmplat. Ne-am tamponat şi după asta maşina a zburat, nu ţin minte ce şi cum s-a întâmplat. Nu aveam viteză."



Bărbatul a fost transportat la Institutul de Medicină Urgentă, unde i-a fost acordat ajutor.



”A fost prelucrat chirurgical plaga și cu diagnoza plaga contuzie occipitală, după consultația medicilor specialiști, a fost îndreptat la domiciliu sub evidența medicului de familie și cu recomandări pentru tratament. Starea este stabilă, fără pericol pentru viață”, a spus medicul de gardă, Irina Straist-Vurlat.



"Şi noi nu înţelegem. El ne-a lovit din spate, după cum vedeţi. Noi nu am observat nimic, am simţit lovitura şi ne-am dus."



Martorii spun că şoferul maşinii care a fost proiectată peste pod avea viteză.



"Venea domnul de acolo cu viteză, cu vreo 80 de kilometri pe oră, care a sărit în aceea partea. L-a lovit pe şoferul cu Opel şi acela s-a dus până în partea aceea."



"Când veneam de pe Podul înalt încoace ei erau deja aici, numai zoburi, toate piesele împrăştiate şi nu puteam să trec, pentru că erau foarte multe maşini."



"L-am văzut pe el deja când zbura peste pod. De el nu am ştiut, deja când s-a oprit aici, am fugit la ei şi i-am spus colegului să cheme ambulanţa."



Oamenii legii afirmă că şoferul microbuzului, care a provocat accidentul a încercat să fugă de la faţa locului, dar a fost stopat la scurt timp de poliţişti.