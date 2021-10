Accident grav la intrarea în Durleşti. Un bărbat a fost transportat la spital (VIDEO)

Accident violent la Durleşti. Un bărbat de 62 de ani a fost transportat la spital după ce maşina pe care o conducea s-a ciocnit într-un alt automobil condus de un tânăr de 22 de ani.

Tânărul spune că accidentul ar fi fost provocat de celălalt șofer care nu i-ar fi acordat prioritate în trafic.

"Eu nu sunt vinovat. Eram pe strada principală, el a ieşit, eu am claxonat, dar el nu era atent. Un pic m-am lovit la capul, dar totul este bine. A fost un şoc. Când am claxonat nu m-am gândit că el nu se va opri. Am avut pasageri, dar ei sunt bine", a spus Danil Briliant, şofer.



Nepotul şoferului de 62 de ani nu exclude că unchiul lui este vinovat în acest caz:

"Poate unchiul meu nu a observat. Se mai întâmplă în viaţă asemenea situaţii, nu este nimic straşnic. Important este că toţi sunt în viaţă şi sunt sănătoşi. Este şi vârsta, înţelegeţi, cred că el s-a uitat în stânga şi dreapta, dar se mai întâmplă.

- Dar el cum se simte?

- Se simte minunat, nimic straşnic nu s-a întâmplat",



Potrivit ofițerului de presă al Poliţiei Capitalei, Natalia Stati, oamenii legii au iniţiat o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanţele în care s-a produs accidentul. Şoferul care va fi găsit vinovat riscă şase puncte de penalizare şi 1500 de lei amendă.

