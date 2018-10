ACCIDENT GRAV ÎN SERBIA. Şapte oameni au murit şi 37 au fost răniţi pe autostradă

foto: a1.ro

Tragedie în Serbia, unde 7 oameni au murit şi 37 au fost răniţi în două coliziuni în lanţ pe autostrada Belgrad - Nis. (NIŞ). Accidentele s-au produs în condiţii de vizibilitate redusă.



Zeci de camioane şi autoturisme au fost implicate în 2 accidente separate, produse în aceeaşi zonă, pe ambele benzi ale autostrăzii. Echipele de intervenţie au lucrat ore în şir pentru a descarcera persoanele blocate între resturile contorsionate ale vehiculelor. Autostrada a fost închisă şi circulaţia deviată. Martorii îşi amintesc clipele de groază pe care le-au trăit.



"Era ceaţă. Deodată, când am trecut pe lângă râul Morava, parcă m-am lovit de un zid. Nu se vedea nimic. Era atât de densă ceaţa că am fost nevoit să frânez. Am văzut un camion în faţă", a spus un bărbat.



Potrivit poliţiei, în momentul accidentului, vizibilitatea era redusă la 10 metri. Autorităţile de la Belgrad au anunţat că printre cei răniţi sunt şi câţiva cetăţeni străini.