Accident grav în sectorul Buiucani din Capitală. Mai mulți polițiști au fost răniți (FOTO)

Un acident violent a avut loc ieri seara, la intersecția străzilor Nicolae Costin și strada Paris, cu implicarea a unui automobil Opel și a unui echipaj al poliției.

Potrivit poliției automobilul opel ce era condus de sofer de 21 ani nu s-a asigurat și a tamponat automobilul care era implicat în serviciu de patrulare.

În urma impactului polițiștii aflați în automobil au avut loc de îngrijiri medicale.

Pe caz a fost initiata o ancheta in stabilirea tuturor circumstanțelor, in dependenta de leziunile corporale cu care s au ales politistii v a fi luata si o hotarire conform legislatiei in vigoare.