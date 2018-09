ACCIDENT GRAV în comuna Stăuceni: Un tânăr de 20 de ani a intrat cu maşina într-o autospecială

Un tânăr de 20 de ani a ajuns la spital, după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent într-o autospecială de la salubritate. Totul s-a întâmplat noaptea trecută, în jurul ore 23:00, în comuna Stăuceni.

Şoferul camionului spune că a văzut cum celălalt conducător auto se deplasa cu viteză excesivă, dar nu a putut evita impactul.



„Eu circulam regulamentar. El venea din vale cu viteză mare. A ajuns pe a doua bandă unde eram eu. Nici n-am reuşit să fac nimic, am accelerat. ”



Şi martorii confirmă că tânărul ar fi condus cu viteză mare.



„Dumnealui venea cu viteză excesivă, da dumnealui cu mașina asta mare numai cât o dovedit să se întoarcă și dumnealui o văzut că mai are încă, mai are în lungime și mai poate o mărs mai departe și „bukvalina” 10 metri cât are de la oprire cât ave și n-o dovedit și o frânat și brusc s-o lovit.”



Din fericire, şoferul automobilului s-a ales doar cu o rană ușoară la cap. El a fost transportat la Spitalul de Urgență din Capitală. Poliţia cercetează circumstanţele acestui caz. În total, noaptea trecută pe străzile din Chişinău s-au produs cinci accidente în urma cărora o persoană a murit, iar şapte au fost rănite.