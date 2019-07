ACCIDENT GRAV în Capitală. Şoferul vinovat s-a dat în spectacol în faţa poliţiştilor. Ce spun martorii

Un accident rutier s-a produs dimineaţă la intersecția străzilor Nicolae Iorga cu București din Capitală. Potrivit martorilor, un automobil care circula cu viteză excesivă, a ieşit pe contrasens şi s-a ciocnit cu alte două mașini. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

După accident, şoferul care s-ar face vinovat, s-a dat în spectacol în faţa presei şi a oamenilor legii, fiind ulterior reţinut.

Bărbatul care se presupune că a provocat accidentul a negat faptul că era la volanul automobilului în momentul impactului şi s-a dat în spectacol:



"- Nu ați fost la volanul mașinii?

- Da de unde? Eu sunt simplu om.

- De unde s-a luat mașina asta? Care a ieșit pe contrasens? Vă spun că stăteam aici și făceam beton și au bam și ei ies.

- Cine sunt oamenii ceea?

- Da nu știu eu nu îi văd. Tu vezi că eu eram în ochelari îs negri, vezi? și cum eu pot să îi văd la fața. Nu am idee".

Unul dintre şoferii autoturismelor care au avut de suferit spune că se afla în maşină împreună cu fiica sa, când a fost lovit de o maşină ce venea pe contrasens.



"A ieșit pe contrasens cu viteză și ne-a lovit violent, încât noi am lovit încă o mașină. Dacă toți nebunii se urcă la volan. Uite la dânsul, el nu e treaz. Bine că copilul a rămas nevătămat, avea centura. Dar așa nu îmi închipui ce era să fie", a explicat şoferul.



Martorii spun că şoferul maşinii care ar fi provocat accidentul avea viteză excesivă:



"Am auzit o lovitură și am văzut automobilele acestea. Adică el mergea pe contrasens. Da el era la volan".



În timpul discuţiilor cu echipa noastră de filmare, şoferul a încercat să dea bir cu fugiţii.



Într-un final, şoferul a fost reţinut de poliţişti.



Deocamdată nu se cunoaște dacă individul era în stare de ebrietate sau sub influenţa substanţelor narcotice. Poliția a refuzat să ofere un comentariu la locul accidentului, iar serviciul de presă nu a răspuns la telefon pentru a oferi detalii.