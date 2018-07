ACCIDENT GRAV cu implicarea a doi poliţişti în raionul Râşcani. O tânără de 22 de ani A MURIT

Un poliţist a provocat un accident rutier soldat cu moartea unui om. Tragedia a avut loc noaptea trecută în apropierea satului Recea din raionul Râşcani. Potrivit oamenilor legii, alcooltestul a arătat că poliţistul era beat. În automobilul pe care îl conducea se mai aflau două femei şi un alt angajat al poliţiei, cherchelit şi el. Nenorocirea s-a produs după ce şoferul a încercat să facă o depăşire.



"Conducătorul mijlocului de transport BMW, un tânăr în vârstă de 22 de ani, fără ca să se asigure a ieșit pe contrasens pentru a efectua o depășire și astfel s-a tamponat cu un camion", a spus Dina Fomin, ofițer de presă IP Rîșcani.



În urma impactului, una dintre cele două femei din autoturism a murit pe loc. Ceilalți pasageri şi şoferul s-au ales cu leziuni şi au fost transportați la Spitalul raional Râșcani. Tânăra care a decedat era originară din satul Cotova, raionul Drochia. Aceasta era divorțată și creștea singură un copil de doar un an. Mai îngrijea de bunicul și unchiul ei.



"Mi-a făcut mâncare, am mâncat și s-a dus, dar nu știu unde. "



"Fata era cuminte, era nepoata mea, era cuminte."



"Ea venea des pe la mine și era cuminte, gospodină. Făcea pâine, spăla, avea grijă de bunel."



"Tare mult m-a șocat, tocmai îmi vine să plâng. A rămas un copil de un an de zile."



Polițistul care se afla la volanul automobilului este acum cercetat penal.