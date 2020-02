ACCIDENT CUMPLIT la Băcioi: Un şofer a murit, iar altul a scăpat cu viață ca prin urechile acului

Un șofer de 39 de ani a decedat, după ce a fost implicat într-un grav accident rutier. Incidentul s-a produs aseară, în jurul orei 20:20, pe şoseaua Chișinău - Răzeni, în apropiere de localitatea Băcioi. La fața locului au intervenit medicii de pe ambulanță, care nu au avut decât să constate decesul bărbatului. În urma impactului, celălalt șofer, un bărbat de 35 de ani, a scăpat cu viață ca prin urechile acului.

Șoferul care a rămas în viață se deplasa dinspre Băcioi. Acesta a observat automobilul care venea cu viteză excesivă dinspre Chișinău, a încercat să evite impactul, a pierdut controlul volanului și în rezultat s-au ciocnit.



"Am scăpat, Slavă Domnului, cum am scăpat, doar eu știu. Eu am încercat să evit impactul fiindcă l-am văzut pe el cum venea drept spre mine și am încercat să evit impactul și dor pălitura am simțit-o și altceva nu mai țin minte", a menţionat consucătorul auto.



La locul accidentului au venit și câțiva prieteni de ai şoferului care a scăpat cu viață. Aceştia au confirmat cele spuse de șofer:



"El venea din Băcioi, celălalt venea din Chișinău și până în ultimul moment a încercat să evite accidentul, dar nu s-a primit. Nu-i nimic grav.

- A avut centura cuplată?

- Centura cuplată a avut-o și de asta, îl doare unde a fost centura".



Polițiștii urmează să cerceteze toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Dacă șoferul de 35 de ani va fi găsit vinovat, acesta riscă dosar penal.



"Celălalt conducător auto nu a avut de suferit, doar a fost examinat medical, careva leziuni corporale nu i-au fost cauzate. Grupa operativă s-a deplasat imediat la fața locului în deplină componență unde la fața locului au făcut toate măsurările. La moment se stabilesc toate circumstanțele pentru a stabili cine este vinovat de comiterea accidentului rutier", a declarat Petru Malai, șeful Serviciului Urmărire Penală, Accidente Rutiere.