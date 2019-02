ACCIDENT CUMPLIT în centrul Capitalei. Motorul unei maşini a fost aruncat pe şosea

Asfaltul ud i-a jucat festa unui şofer care circula cu viteză excesivă, azi dimineaţă, pe bulevardul Ştefan cel Mare din Capitală.

Bărbatul nu a respectat distanţa în momentul în care a vrut să frâneze brusc la semafor şi a lovit un automobil care deja era stopat, apoi s-a proiectat într-un stâlp. Impactul a fost atât de dur încât motorul s-a desprins din maşină, fiind aruncat pe şosea.



Chiar dacă airbag-urile nu au funcţionat, şoferul s-a ales doar cu o sperietură zdravănă.

Conducătorul auto din prima maşină a scăpat şi el nevătămat.



"S-a aprins roșu și am frânat brusc", a spus un şofer.



"Totul s-a întâmplat foarte repede. Eu am stopat la semafor în acel moment și nu am văzut, doar am simțit lovitura din spate", a precizat un alt şofer.



Din cauza accidentului, circulația troleibuzelor pe o banda a bulevardului a fost blocată.