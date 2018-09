Accident chimic în Crimeea: Administraţia pro-rusă refuză să ducă copii infectaţi la tratament în Kiev

Krîmski Titan, gigantul industrial din Crimeea, și-a sistat complet activitatea după criza ecologică provocată de iazul de deșeuri al uzinei, anunță agenția RIA Novosti, potrivit Digi24.ro.

Presa din Ucraina scrie că norii infestați de dioxid de sulf ar fi ajuns din Armiansk, nucleul de toxicitate, până regiunea Herson, transmite Radio Lemberg.

On Aug 23-24, 2018, there was an emission of #chemicals into the atmosphere at the chemical plant " #Titan " located near the town of #Armyansk (north of #Crimea ). In addition, there has been a significant sinking of chemical settling tanks. #Sentinel2 @esa @ESA_EO pic.twitter.com/NeMFtKU13G

Până acum, 41 de grăniceri ucraineni, de pe linia demarcație teritorială cu Peninsula Crimeea, în apropiere de Armiansk, au avut nevoie de intervenție medicală în urma expunerii la pulberea toxică din aer, dintre care 5 au fost spitalizați de urgență.

În acest moment, toate punctele de intrare din Ucraina în Crimeea sunt închise.

The acid waste pond at the Titan plant near #Armyansk #Crimea which has been affected by sulphuric acid fallout coinciding with it drying up. Discussing mechanics of evap and transp with @ZoiEnvironment and would welcome inputs from specialists. Image via @sentinel_hub #Ukraine pic.twitter.com/jW0gsuQS5m