Accesul la terenurile de joacă din Capitală, în continuare restricţionat. În pofida restricțiilor, terenurile sunt pline de copii

Accesul la terenurile de joacă din Capitală rămâne în continuare restricţionat. Precizarea a fost făcută de şeful Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare a municipiului Chişinău, Ion Burdiumov, care susţine că situaţia epidemiologică nu permite ridicarea măsurii.

În pofida acestui lucru, mămicile continuă să meargă cu micuţii în zonele de joacă. Ele susţin că picii sunt dornici de distracţii, iar aceste locuri sunt singura soluţie.



În parcul "Alunelul" din sectorul Buiucani al Capitalei sunt câteva zone pentru cei mici, care ieri după amiază, erau pline cu copii. Aceeaşi situaţie era şi în preajma parcului "La izvor". Unii părinţi recunosc că încalcă restricţiile, alţii spun însă că nu au văzut nicio panglică sau vreun panou care le-ar interzice accesul. Aceştia nici măcar nu consideră terenul de joacă un focar de infecţie cu noul virus.



"Eu muncesc, iar copilul stă toată ziua acasă cu bunicul. Înnebunesc sărmanii şi mi-e milă de ei. Copiii vor să comunice şi le lipseşte acest lucru", a menționat o femeie.



"Am ieşit la plimbare pe jumătate de oră. Eu nu am auzit un copil să tuşească, nu am văzut să strănute un copil. Vedeţi că sunt puţini. Nu sunt mulţi, sunt vreo trei, patru copii", a spus o altă femeie.



"Am stat acasă până acum, abia am început să ieşim. Profităm de zilele călduroase. Pe urmă va fi frig, va ploua. Ne străduim să nu intrăm în contact cu nimeni", a spus o altă femeie.



Autorităţile municipale spun că sunt mereu cu ochii pe aceste zone.



"Permanent se duce monitorizarea la aceste terenuri de joacă. Au fost sigilate şi în cazul când noi atestăm faptul că ele sunt rupte şi este permis accesul, repetat le izolăm", a declarat Ion Burdiumov, şef Direcţia Locativ-Comunală a municipiului Chişinău.



Potrivit lui Burdiumov, deocamdată, niciun părinte nu a fost sancţionat pentru încălcarea acestor restricţii.