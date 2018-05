Acces mai uşor la apă! Agricultorii din ţară vor putea folosi apa din lacurile private pentru a-și iriga terenurile

Agricultorii salută modificările aprobate de Guvern în această săptămână, care le permit să aibă acces mai uşor la apa din bazinele acvatice. Astfel, fermierii vor avea dreptul să amplaseze prize de apă în apropierea râurilor și lacurilor, iar numărul actelor necesare pentru a obţine autorizaţie va fi redus.



Constantin Vrabie din satul Bulboaca, raionul Anenii Noi, are împreună cu tatăl său două hectare de livadă şi trei hectare de viţă-de-vie. Bărbatul spune că după ce va intra în vigoare noua lege, el va putea iriga plantaţiile din iazul din apropiere.



"Aici avem un bazin acvatic chiar în preajma, sunt zece metri de distanţă. În perspectivă va fi mai simplu. voi avea acces mai simplu, fără ceartă, fără conflicte cu proprietar", a spus Constantin Vrabie, agricultor.



Agricultorul este sigur că dacă va putea iriga, va obţine o roadă mult mai mare.



"În cazul în care vom putea instala o pompă. Voi putea introduce anumite macroelemente pentru îmbogăţire, ceea ce lipseşte la copac, pentru că este mai uşor să introduci prin apă", a spus Constantin Vrabie, agricultor.



Şi Efim Tomoianu din satul Zîrnești, Cahul, este mulţumit de modificările făcute de Guvern. Bărbatul are 300 de hectare de pământ, unde cultivă legume și cereale. În localitate au fost construite deja opt stații de irigare pe râul Prut. Însă, mai este nevoie de încă două.



"Eu anul acesta am irigat la legume. Am tomate sămănate patru hectare. Am udat o dată. 250 de cuburi la hectar am dat. A ieșit frumos, sunt mulțumit. În cazul unei secete noi avem 80% din teren garanție că putem iriga", a spus Efim Tomoianu, agricultor.



Potrivit modificărilor aprobate de Guvern, asociațiile utilizatorilor de apă vor putea primi gratuit sisteme de desecare. O altă noutate este sancționarea proprietarilor de lacuri care nu vor permite agricultorilor să folosească apa pentru irigare.



"Primăriile dau în arendă lacurile, iar producătorii agricoli nu au acces la lacuri. Proprietarii nu sunt obligați ca să creeze condiții pentru producătorii agricoli pentru irigare. Am propus niște amenzi mai usturătoare, de altfel nu e posibil de influențat", a spus Liviu Volconovici, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.



Astfel, persoanele fizice vor primi amenzi de până la trei mii de lei, iar cele juridice - de până la 25 mii lei. Documentul mai prevede că piscicultorii nu mai au dreptul să sece lacurile pentru a aduna peștele.