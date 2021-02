Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice va primi, în acest an, mai puţini bani de la bugetul de stat. Suma a fost redusă de la 52 la 44 milioane de lei.Rectorul Academiei, Victoria Melnic, susţine că finanţarea a fost redusă după ce a fost modificată metodologia de calcul."Evident, este mult mai mic şi va trebui să optimizăm anumite cheltuieli. Vom vedea de unde, dar probabil vom fi nevoiţi să revizuim şi planurile didactice şi asta poate să se răsfrângă asupra calităţii studiilor şi asupra numărului de ore care sunt predate studenţilor."Victoria Melnic spune că majorarea contractelor studenţilor nu va fi o soluţie, întrucât marea majoritate a cursanţilor sunt pe locuri de la buget. În schimb, dacă normele didactice vor fi reduse, ar putea fi modificate şi salariile angajaţilor."Normele didactice au fost aprobate pentru anii de studii deja pentru prima jumătate de an, vom vedea de unde putem să facem economii. Dar deja pentru a doua jumătate de an sau începutul anului academic următor, probabil vom revizui şi planurile didactice, şi anumite norme ale profesorilor."Reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării susţin că diminuarea resurselor financiare este cauzată şi de reducerea numărului de studenţi: la Academie, în ultimii patru ani, acesta a scăzut cu aproximativ 25 la sută. La Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice învaţă în jur de 800 de tineri la 26 de specialităţi.