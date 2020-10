Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chișinău marchează 80 de ani de la fondare (FOTOREPORT)

A format sute de artişti şi a descoperit talente inedite, care ne-au dus faima întreaga lume. Vorbim despre Academia de Muzică şi Arte Plastice din Chişinău care celebrează 80 de ani de la data fondării. Cu acest prilej la eveniment au fost prezenţi renumiţi muzicieni, pictori şi actori pentru care instituţia de artă le-a devenit a doua casă, dar şi locul unde s-au remarcat ca personalităţi.

Printre cele mai remarcabile personalităţi din ţara noastră care şi-au început debutul în cadrul Academiei de Muzică şi Arte Plastice este renumitul tenor şi Artist al Poporului Mihai Munteanu care este cunoscut admiratorilor muzicii clasice şi a operei din lumea întreagă. În amintirea interpretului, Academia de Muzică şi Arte Plastice reprezintă întreaga sa viaţă.



''Cu o deosebită vietate faţă de această instituţie, pentru că ea m-a făcut, iar eu am dăruit publicului. este o consacrare şi 50 de ani am fost solist al operei. De 40 de ani sunt profesor la această academie, adică am studenţi care sunt artişti ai poporului. Spre exemplu Iurie Gîscă,am o solistă în America Ina Lost.'', a declarat Mihai Munteanu, artist al poporului.



Pentru renumitul regizor şi actor Mihai Fusu, absolvent al Academiei, 80 de ani sunt prea puţini pentru instituție.



'' Pentru mine academia înseamnă un mediu profesionist, înseamnă contactul cu generaţiile viitoare, înseamnă o speranţă pentru viitorul acestei ţări.''



''Pentru un om 80 de ani e mult, pentru o instituţie e puţin. Să dea domnul ca să păstrăm această instituţie, pentru că celor care vor să devină artişti să rămână acasă şi să poarte acest acasă peste tot în lume.'', a declarat Iurie Matei, șeful departamentului arte plastice.



Potrivit rectorului instituţiei de artă, Victoria Melnic, în prezent academia are trei facultăţi artistice în care au studiat zeci de mii de absolvenţii.



''Facultatea de Muzică, facultatea de Arte Teatrale, Coregrafică şi Multimedia şi facultatea Arte Plastice, Decorative şi Design. Avem un corp profesoral foarte bun, mulţi dintre ei au absolvit chiar instituţia noastră, dar totodată avem discipoli ai unor instituţii de prestigiu ca spre exemplu Conservatorul din Moscova sau Academia de arte frumoase din Talin.''



Cu un mesaj de felicitare în adresa instituţiei a venit şi secretarul de stat în domeniul culturii, Andrei Chistol.



''Este instituţia care face posibil ca numele din Republica Moldova să fie cât mai cunoscut de către aceşti artişti care sunt formaţi la această academie. '', a declarat Andrei Chistol, secretar de stat în domeniul cercetării.



Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova este succesoarea Conservatorului de Stat din Chișinău, fondat în anul 1940, și a instituțiilor de învățămînt muzical care și-au desfășurat activitatea în Capitală începînd cu anul 1919. Din anul înființării pînă în prezent, a avut 76 de promoții ce numără peste 15 mii de absolvenți. Printre ei se numără Tamara Ciobanu, Serghei Lunchevici, Maria Bieșu, Eugen Doga, Sofia Rotaru, Anastasia Lazariuc, Ion Aldea-Teodorovici și Natalia Barbu.