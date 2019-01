Academia Americană de Film a anunţat lista nominalizărilor pentru Premiile Oscar, care vor fi decernate în 24 februarie. Filmul de epocă "The Favourite" şi producţia alb-negru "Roma" sunt cel mai bine cotate de critici.

Ambele au fost propuse la categoria - "cel mai bun film". Trofeul e râvnit şi de peliculele "A Star Is Born", "Vice" (VAIS), "Roma", "Bohemian Rhapsody", "Green Book" sau "Mary Poppins Returns".

"- Toţi m-au părăsit.

- Îmi pare rău pentru felul în care arăt. Sper să mă angajaţi."



La categoria cel mai bun actor în rol principal au fost nominalizaţi printre alţii Christian Bale din "Vice", Bradley Cooper pentru rolul din "A Star Is Born" şi Rami Malek, cel care a suportat transformări enorme pentru a-l interpreta pe Freddie Mercury în filmul "Bohemian Rhapsody".



Statueta pentru "cea mai bună actriţă în rol principal" ar putea ajunge la Yalitza Aparicio, Glenn Close, Olivia Colman, Lady Gaga sau Melissa McCarthy. Pentru titlul de "cel mai bun scenariu", alegerea va fi făcută între "The Favourite", "First Reformed", "Green Book", "Roma" şi "Vice".



"Ce spui? Vreau să fii vice pentru mine. Te vreau pe tine în această funcţie.

- Oh, George."



Gala din acest an le va aduce emoţii lui Spike Lee, Pawel Pawlikovski, Yorgos Lanthimos, Alfonso Cuaron şi Adam McKay, nominalizaţi la categoria cel mai bun regizor.

Selecţia pentru cele 24 de categorii ale premiilor Oscar a fost făcută de o comisie formată din peste opt mii de membri ai Academiei Americane de Film. Ceremonia va avea mai mulţi prezentatori şi va dura trei ore.