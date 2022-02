AC Milan, lider în Serie A. "Rossoneri" au câștigat cu 1-0 meciul de pe San Siro cu Sampdoria

Milanezii puteau să se impună mai clar, însă Junior Messias, Olivier Giroud și Ante Rebic au ratat ocazii mari de gol. După acest rezultat, trupa antrenată de Stefano Pioli a urcat pe primul loc în campionat și are un punct avans față de Inter Milano, însă rivala din oraș a jucat cu un meci mai puțin.Fosta adversară a Sheriff-ului din Liga Campionilor, însă, nu are timp de pierdut pentru că are programat meci în cea mai tare competiție intercluburi din Europa.Miercuri, 16 februarie, "nerazzurri" o vor întâlni pe FC Liverpool în prima manșă a optimilor de finală. Partida va fi transmisă, în direct, de PRIME, unde va fi comentată în limba română dar și de CANAL 3 cu comentariu în rusă.