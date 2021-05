AC Milan are un nou portar. Mike Maignan a semnat un contract pe cinci ani cu vicecampioana Italiei

AC Milan i-a găsit rapid înlocuitor portarului Gianluigi Donnarumma, care va părăsi clubul luna viitoare. Vicecampioana Italiei l-a transferat pe proaspătul campion al Franței cu Lille, Mike Maignan.Goalkeeperul francez a semnat un contract pe cinci ani cu AC Milan și va purta tricoul cu numărul 16. Clubul italian l-a prezentat oficial pe portarul de 25 de ani. Conform presei italiene, "rossonerrii" au plătit pentru transferul acestuia nu mai puțin de 15 milioane de euro."Sunt fericit că am semnat cu AC Milan, e unul dintre cele mai mari cluburi din lume. E un club ambițios și care are multe proiecte. Îmi face o mare plăcere să îmi aduc aportul la dezvoltarea acestora. Am avut unul dintre cele mai bune sezoane din carierea mea, iar recompensa a fost că am câștigat titlul în Franța și că am ajuns să joc la AC Milan."Maignan vine după un sezon aproape perfect, la finalul căruia a devenit campion al Franţei cu Lille, echipă la care joacă din 2015, după ce a făcut primii pași în fotbal la Paris Saint-Germain.Mike Maignan a fost convocat și la echipa națională a Franței pentru Campionatul European, care va începe peste 2 săptămâni. Meciurile de la turneul final vor transmise de Prime și CANAL 5.