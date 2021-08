Cluburile de fotbal se grăbesc să-și completeze loturile până la finalul perioadei de mercato. AC Milan a reușit să aducă la echipă un proaspăt campion european.



Este vorba de Alessandro Florenzi, care a fost împrumutat de la AS Roma până în iunie 2022. "Rossonerrii" au opțiunea de a-l transfera definitiv. Florenzi va juca la AC Milan în tricoul cu numărul 25.



"Am decis să vin aici pentru că am văzut un interes mare din partea echipei. AC Milan cu adevărat m-a căutat și m-a dorit cel mai mult din toate formațiile", a menţionat Alessandro Florenzi, mijlocaș AC Milan.



Fundaşul dreapta a debutat la prima echipă a Romei în 2011. Peste 8 ani, el a devenit căpitan, după plecarea lui Daniele De Rossi. A jucat 280 de meciuri pentru "giallorossi" și a marcat 28 de goluri.

El a evoluat și în 45 de meciuri pentru naţionala Italiei şi a înscris două goluri. Alessandro a jucat în două meciuri la EURO-2020, cel de deschidere cu Turcia și în finala cu Anglia.



Florenzi are 30 de ani și a mai fost împrumutat de AS Roma la Crotone, Valencia şi Paris Saint-Germain.