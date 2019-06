Absolvenţii liceelor din ţară au susţinut BAC-ul la limba străină. Unii elevi spun că a fost uşor, iar alţii au fost scutiţi de examen

Un nou test pentru absolvenţii liceelor din ţară. Astăzi, peste 15 mii de elevi au susţinut examenul de bacalaureat la limba străină.

Absolvenţii, care au venit astăzi la centrul de bac de la Liceul "Ion Creangă", au spus că au studiat intensiv pentru examen şi că sunt pregătiţi:



"Am luat caietul cu exemple de bac pe care l-am rezolvat pe parcursul anului şi două exemple de bac de pa saitul aee.edu şi a fost destul de uşor. La engleză este cel mai uşor. Următoarele, la istorie şi geografie vor fi foarte grele".



"De fapt ne pregătim mereu. Mergem şi la cursuri şi cred că o să fie bine. Emoţii nu trebuie să avem, pentru că atunci uiţi. Cred că trebuie să te simţi bie şi totul va fi bine".



"Nu am nici o emoţie. Nu simt că am bacalaureatul la engleză. Am făcut la început de an cursuri de engleză şi atât".

Părinţii au mers să-şi susţină copiii:



"Le-am urat succes, emoţiile sunt foarte mari. El are emoţii foarte mari, este ultimul din trei feciori ai mei. Acesta este al treilea bacalaureat la care îl susţinem".



"Avem emoţii puternice pentru copii noştri, ne dorim ca ei să susţină examenul cu brio şi să-şi poată realiza visele, să fie admiși la studii".



Unii tineri nu au reuşit însă să intre în sală: "Am uitat buletinul".



Unii absolvenţi au fost scutiţi de examenul la limba engleză: "- Am dat testul internaţional, am venit să văd dacă sigur sunt eliberată şi nu trebuie să semnez nimic. Am dat toefl, pentru că vreau să merg la o universitate de peste hotare. Nu a fost dificil".



Chiar dacă examenul a durat trei ore, mulţi elevi l-au susţinut în mai puţin de o oră:



"A fost foarte uşor, mi se pare că mai uşor decât a fost chiar la prebac".



"Mi se pare că prea uşor s-a făcut bacul la engleză".



Proba la limba străină a fost susținută de peste 15.400 de candidați. Dintre aceştia, peste zece mii au scris proba la limba engleză, cinci mii la limba franceză, iar ceilalţi la limba germană, spaniolă, italiană şi turcă.