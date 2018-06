Absolvenții claselor a XII-a, în febra pregătirilor pentru balul de absolvire. Părinţii, nevoiţi să scoată din buzunar sume exorbitante

Foto: podmoskovie.ru

Absolvenții claselor a XII-a sunt în febra pregătirilor pentru balul de absolvire. Elevii vor să se distreze pe cinste, iar pentru asta părinţii trebuie să scoată din buzunar sume frumușele. Tinerii caută cele mai rafinate ţinute, analizează noutățile în materie de coafură şi machiaj, consultă ofertele localurilor, dar nu uită şi de examenele care le-au mai rămas.



Mihai Piftorac a optat pentru o ţinută clasică la petrecere şi este sigur că nu va da greş.



"Pantaloni, cămaşă şi pantofii. Cămașă albă, jos negru. Pentru bărbat, clasicul este cel mai fain. Pentru această ţinută m-am încadrat în suma de 1 000 de lei şi voi avea nevoie de 1 000-1 500 lei pentru pantofi", a spus Mihai Piftorac, absolvent.



Iar Iulia Postolache a cutreierat 10 magazine din Capitală până şi-a găsit rochia potrivită: "Am făcut un research pe internet ce culori mi s-ar potrivi, ce formă a rochiei. Am vrut mama să mi-o coase, dar din lipsă de timp am decis să o cumpăr. Magazinele oferă o gamă largă de rochii".



În materie de make up, stiliștii spun că în acest an nu mai sunt în vogă genele false şi nici smokey eyes-ul.



"Se poartă nuanţele pastelate. Roz, piersic, lila, de ce nu un turcoaz, un albastru de culoarea cerului. Trebuie să fim atenţi la ochii cu pleoapă căzătoare sau foarte proeminenţi. Evităm texturile mate deoarece ele deshidratează buzele. Un roz intens, toate nuanţele de roşu", a declarat Livia Cirimpei, make-up artist.



Coafura trebuie să completeze ţinuta şi machiajul.



"Trebuie să vă uitaţi ce lungime de păr aveţi ca să vă alegeţi corect coafura. Coafura o alegem după ţinută şi după înălţimea pe care o avem. La rochia lungă trebuie să alegeţi un stil elegant", a explicat Andrei Cocieru, hair stilist.



În restaurante, preţul unui meniu începe de la 600 de lei, dar poate fi modificat după preferinţele elevilor.



"Am structurat oferta după numărul de persoane. 7-8 gustări reci, inclusiv salatele, ceva intermediar şi masa caldă care include 2-3 gustări", a precizat Olga Ogor, administratoare local.



Startul balurilor de absolvire se dă odată cu încheierea sesiunii de bacalaureat.