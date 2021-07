Absolvenţii au făcut cozi la panourile cu informaţii despre admiterea în România

Forfotă mare la Biblioteca "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Capitală, unde vineri a început târgul universităţilor din România. Absolvenții au format cozi la standurile informative, pentru a afla despre beneficiile studiilor peste Prut. Potrivit organizatorilor, viitorii studenţi au posibilitatea să depună dosarele la 46 de universităţi.



"Probabil deja la noi la nivelul genetic este ideea că în România studiile sunt mai calitative, de asta şi optez pentru varianta dată."



"Mă gândesc la Informatică Economică, dar nu sunt sigură încă de alegerea făcută. Nu aş prefera un oraş foarte mare, dar împreună vrem să optăm pentru Timişoara sau Craiova iată mi-au oferit multe detalii şi pare ceva interesant."



"Da, aş dori să am şi bursă şi căminul să fie gratis, dar am înţeles că universităţile oferă condiţii foarte bune românilor de pretutindeni."



Unii dintre viitorii studenţi au venit cu părinţii la târg.



"Noi am ales deja Facultatea de Economie şi căutăm deja. Mai aproape, tot credem ca să fim mai aproape, la Iaşi sau la Constanţa."



La târg au participat peste zece instituţii superioare de învăţământ din România, care s-au întrecut în oferte pentru a atrage cât mai mulţi tineri. Informaţiile au fost oferite de studenţii moldoveni care deja îşi fac studiile peste Prut.



"Aproximativ 65 de locuri pentru basarabeni. Pot să participe la Erasmus la Internshipuri în diferite oraşe, pot să facă voluntariat la fel colaborând cu alte universităţi din România."



"Anul acesta avem trei facultăţi, la Faultatea de Mine, facultatea de inginerie mecanică şi electrică şi facultatea de ştiinţe. S-au acordat în total 96 de locuri, dintre care sunt cu bursă şi fără bursă."



"Poţi aplica la toate facultăţile, avem 56 de locuri, 36 fiind la bursă şi 20 fără. Studenţii basarabeni nu achită nicio taxă, nu avem taxă de înscriere, înscrierea se face online pe pagina universităţii."



În acest an, România a acordat aproximativ 5000 de locuri pentru basarabeni la 46 de universităţi.



"Cele mai multe locuri sunt oferite de oraşele sau centrele universitare mai mari, Cluj, Iaşi, Bucureşti, Timişoara. Pot aplica la oricâte universităţi vor, nu există o limită, doar că depinde de perioada de admitere, de confirmarea locului, la fiecare universitate este diferită", a declarat preşedintele Federaţiei Tinerilor Români de Pretutindeni, Cristin Murafa.



Sâmbătă, târgul universităţilor va continua în Capitală, iar duminică şi luni va fi organizat la Bălţi şi Cahul. Admiterea în România a început deja la unele universităţi şi se va încheia la sfârşitul lunii septembrie. Târgul se află la cea de-a zecea ediţie.