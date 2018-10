Absenteism la referendumul din Macedonia. Doar 36 la sută dintre cetăţeni au ieşit la vot

Absenteism puternic la referendumul din Macedonia. Doar 36 la sută dintre cetăţeni au ieşit la vot, iar peste 90 de procente dintre ei au susţinut ideea de a schimba numele ţării. Plebiscitul este consultativ, ceea ce face ca acum scandalul să se mute în Parlament. Pentru ca rezultatul să fie validat, este nevoie de susţinerea a două treimi dintre deputaţi.



Mii de oameni care au boicotat referendumul au ieşit în stradă după publicarea rezultatelor preliminare. Ei cer conducerii ţării să demisioneze:



"Referendumul a eşuat. Guvernul ţării a pierdut tot. Reprezentanţii Executivului trebuie să cedeze şi să-şi părăsească fotoliile".



"Nu vom recunoaşte niciun alt nume al Macedoniei. Această ţară nu se va numi Macedonia de Nord",



Premierul Zoran Zaev nu se bucură de prea mult sprijin în Parlament. Pentru validarea plebiscitului are nevoie de votul mai multor deputaţi ai opoziţiei, din partidul VMRO-DPMNE.

Preşedintele fracţiunii a dat însă de înţeles că asta nu se va întâmpla: "Această ţară este Macedonia şi fiecare dintre voi, tineri sau vârstnici, femei sau bărbaţi, au spus astăzi că nu susţin această intenţie."



Premierul a avertizat că va convoca alegeri anticipate dacă nu va reuşi să obţină majoritatea necesară în Parlament.



"Am avut un referendum de succes. Majoritatea au votat pentru schimbarea numelui ţării. Nu intenționez să cedez. Am obligaţia de a continua până când Macedonia va deveni un stat membru al UE şi NATO."



Disputa a început încă în anii '90, după dezmembrarea fostei Iugoslavii. Macedonia, apărută după această ruptură, a înfuriat autorităţile de la Atena care susţin

că se face o confuzie între ţara vecină şi provincia greacă cu acelaşi nume. În 1993, Grecia a reuşit să convingă ONU ca acest stat să fie recunoscut sub denumirea de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Din cauza acestei acestei neînţelegeri, pe parcursul anilor, autorităţile elene au blocat orice intenţie a statului vecin de aderare la NATO sau Uniunea Europeană.