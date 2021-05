Abandonaţi de autorităţi! Un bărbat din Bălţi vrea să obţină statutul de asistent personal pentru soţia bolnavă (FOTO)

Bătuţi de soartă şi abandonaţi de autorităţi! Un bărbat din Bălţi se zbate de mai bine un an de zile să obţină statutul de asistent personal pentru soţia bolnavă şi salariul lunar de 3000 de lei. Iurie Prutean a fost nevoit să renunţe şi la serviciu pentru a avea grijă de femeia ţintuită în scaun cu rotile.



Necazurile au început în 2019. Iurie își aduce aminte cu durere de acea dimineață din decembrie.



"Dormea și mă scoală. Aprind lumina, când mă uit, gura strâmbă, mâna nu putea ridica, mâna, piciorul și deja am chemat ambulanța. A depistat la tomografie cinci microinsulturi. Trei săptămâni la spital, 21 de zile cum este după lege", a spus Iurie Prutean.



A urmat calvarul recuperării. Timp de trei luni, femeia a fost practic imobilizată.



"Nu vorbea. Nu mânca, nu înghițea nimic: o hrăneam pe sondă, medicament pe sondă. Spălam gura cu apă cu sodă și îi dădeam lămâie ca refleсtorii de la gât să înceapă a lucra și de la asta a început a înghiți încetișor", a menționat bărbatul.



De aproape un an şi jumătate, Iurie se ocupă singur de soţia lui care are şi diabet, hipertensiune arterială și e în evidența medicului psihiatru.

Soţii Prutean, care sunt împreună de 36 de ani, au acum serioase probleme financiare. Femeia primeşte o pensie de invaliditate de 1650 de lei, iar soţul are o alocaţie de 500 de lei ca veteran al conflictul armat de la Nistru. În plus, mai au un ajutor social de 200 de lei.



"La asistenţa socială am fost de multe ori, dar stăm în rând, cererea scrisă este la dânşii, mi-au spus că de la Chişinău nu le transmite bani pentru asistent personal. Când o sa trimită bani Chişinăul, atunci o să fie. De la uşă la uşă ne trimit", a declarat Iurie Prutean.



Şefa direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei din Bălţi, Veronica Munteanu, spune că nu îi poate ajuta.



"Evident că sunt şi un şir de alte familii care stau şi aşteaptă acest serviciu dar din lipsa surselor financiare disponibile cererea dumnealui nu poate fi satisfăcută la moment. Atunci când sunt posibilităţi, familia este susţinută şi cu produse alimentare şi după necesitate cu scutece", a precizat Veronica Munteanu, şef Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei din Bălţi.



În municipiul Bălţi sunt 73 de asistenţi personali care îngrijesc persoane cu dizabilităţi. Salariul mediu al acestora este de aproximativ 3000 de lei lunar.