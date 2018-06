A vrut să trimită un mesaj sexy iubitei/iubitului, dar l-a trimis unui slujitor al bisericii. REACŢIA PREOTULUI

Ni s-a întâmplat tuturor să greșim numărul de telefon, fie că am tastat greșit, fie că nu am fost atenți pe cine apelăm din agendă sau cui îi trimitem un sms. Așa i s-a întâmplat și unui expeditor anonim care a vrut să trimită un mesaj sexy iubitei/iubitului, dar l-a trimis din greșeală unui preot.

Părintele anglican Simon Rundell din Plymouth a împărtășit pe Twitter experiența avută într-o seară, când a primit un mesaj sexy pe telefon. El a primit mesajul de la numărul necunoscut chiar înainte de miezul nopții, sâmbăta, scrie libertatea.ro.

"Ești ok sexy? Ești la serviciu mâine?", a fost întrebarea expeditorului necunoscut.

Răspunsul preotului a fost catalogat de internauți drept genial, smulgând hohote de râs și făcând ca simpla greșeală să devină virală pe internet.

"Da, țin Liturghia de la ora 9:30 și 11:15, dar cred că nu ai intenționat să trimiți acest mesaj unui preot. Fr. Simon", a fost răspunsul preotului.

Cele două mesaje au fost publicate pe contul de Twitter al părintelui.

I get the *best* wrong number texts... pic.twitter.com/Xs9tEVZYQB