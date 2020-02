A vrut să-şi etaleze cunoştinţele în literatură, dar a încurcat versurile. Gafa unui politician la bustul lui Grigore Vieru

În încercarea de a-şi etala patriotismul şi vastele cunoştinţe din domeniul literaturii române, unii politicieni au încurcat versurile regretatului poet, Grigore Vieru, tocmai astăzi, când se împlinesc 85 de ani de la naşterea sa.

Membrii Mișcării politice "Unirea" au fost printre ultimii care au venit la bustul marelui poet, dar au reuşit să se facă remarcaţi. În timp ce răsunau melodiile scrise pe versurile lui Vieru, reprezentanţii mişcării se pare că au confundat evenimentele. Liberalul Dorin Chirtoacă s-a apucat să împartă autografe unui grup de elevi, în timp ce colegii de partid depuneau flori la bust.



Acest lucru se pare că l-a emoţionat pe liderul PL, care a început să se laude cu abilităţile muzicale, dar a încurcat versurile lui Vieru.

"Cu intonarea cred că mai rău, eu am cântat la pian, recunosc, dar am cântat cu mâinele, cu degetele, iar cu vocea nu prea. Eu le ascult în maşină, le ascult acasă, le ascult mereu. Am învăţat şi la şcoală:

- Tata pâine albă coace.

- Of, mama pâine albă coace.

- Tata fluiere ne face", a spus preşedintele PL, Dorin Chirtoacă.



Câţiva copii de la Şcoala Primară nr. 38 din Capitală, care poartă numele regretatului poet, le-au dat lecţii politicienilor şi au recitat versurile exemplar.



"Cu vorba-mi strâmbă şi pripită

Eu ştiu că te-am rănit spunând

Că mi-ai luat şi grai şi pită

Şi-ai năvălit pe-al meu pământ."



"Purtăm un nume cu care ne mândrim. Am avut deosebita ocazie ca instituţia să primească numele marelui poet în timp ce acesta era în viaţă."



Cu flori şi gânduri luminoase, a venit la bust şi familia scriitorului.



"Am venit cu mare durere, aici plâng eu. Am venit la el aici, dar trebuia să fie şi acum viu, cu mine, cu feciorii lui. Dar asta este, sunt plină de durere, lacrimi", a spus Raisa Vieru.



"Prin vorba tatălui, cer scuze de nuanţele pesimiste, această zi este cu aceeaşi cercetători, cu aceeaşi oameni bogaţi, dar cu mai puţini oameni de vază", a spus fiul scriitorului, Călin Vieru.

La bustul poetului au depus flori şi cei de la Asociaţia Unirea-ODIP, precum şi membrii Partidul Politic "Platforma Demnitate și Adevăr".