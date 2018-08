A vrut să își mărească buzele, dar a trăit COȘMARUL vieții. Cum a fost amăgită o tânără de 17 ani

Mai multe adolescente şi femei sunt încântate de efectele acidului hialuronic şi nu ezită mult pentru a merge la diferiţi specialişti ca să-şi mărească buzele. Pacientele mai puţin cunosc însă riscurile la care sunt supuse şi că se pot alege cu răni grave şi chiar chisturi. Mai ales dacă aleg să meargă la saloane dubioase. Printr-un asemenea coşmar a trecut Milana Tunjahanova. Tinerei de 17 ani i s-ar fi injectat o masă plastică în loc de acid hialuronic.



"Uitaţi-vă ce.. asta nu poarte fi acid hialuronic. Uitaţi-vă ce iese din buză"



Procedura a costat-o pe tânără 60 de euro. Ea spune că s-a lăsat ademenită de reducerea de până la 60 la sută oferită de salonul de înfrumuseţare.



"Buzele au început să mă doară şi au apărut nişte pernuţe în interiorul lor. A trecut o lună, eu i-am scris specialistei şi ea mi-a spus să vin la consultaţie. Am sunat-o repetat, însă deja nu-mi răspundea la apel", a spus Milana Tunjahanova, pacientă.



Salonul se afla într-o cameră de hotel din centrul Capitalei. Când Milana a revenit să le ceară socoteală specialiştilor, nu a găsit pe nimeni.



"Nu mi-au dat niciun bon de plată, niciun document. Acum, salonul nu mai este acolo, ei s-au mutat, dar nu cunosc unde", a spus Milana Tunjahanova, pacientă.



Milana a apelat la un medic dermatolog din Capitală ca să-şi salveze buzele. Tânăra riscă să fie supusă şi unei intervenţii chirurgicale. Medicul spune că în buzele pacientei a fost introdusă o substanţă nocivă care conţine masă plastică. Preparatul este adus din China şi vândut la un preţ mic.



"În ultimul timp, foarte des se întâlnesc cazuri de injectare a buzelor cu acid hialuronic de proastă calitate. De proastă calitate ar fi atunci când acidul nu este atât de bine purificat. Ceea ce avem şi la pacientă, am înlăturat în prima şedinţă, practic din buze am eliminat masă plastică", a declarat Veronica Vâzdoagă, medic dermatolog-cosmetolog.



Ministerul Sănătăţii va obliga din toamnă ca fiecare cosmetolog să facă un curs de specializare la stat.



"Conform unui ordin emis în anul 2017 de Ministerul Sănătăţii proceduri cosmetologice minim invazive au dreptul să facă doar medicii instruiţi în domeniul dermatocosmetologiei", a spus Cristina Stratulat, purtător de cuvânt, Ministerul Sănătăţii.



O procedură de mărire a buzelor cu acid hialuronic de calitate costă până la 200 de euro.