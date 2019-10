A vrut să candideze la funcţia de Procuror General, dar când a mers să depună actele, uşa era încuiată, iar lumina stinsă

Artur Lupaşco, unul dintre candidaţii la funcţia de Procuror General, care nu a fost admis în cursă, a povestit cum s-a desfăşurat concursul.

"Prieteni, că tot mă priviți a întrebare: Ce-o fost asta? (Numele meu în, apoi exlus din lista candidațior la funcția de Procuror General), Va răspund, că e o experiență demnă de elita politică, care nu încetează să Vă uimească.

Recunosc, a fost o slăbiciune a mea, convingerea inițială că e pe bune: un concurs! Simțeam că e o făcătură, dar pe urmă zic, poate NU, ia uite, lumea o stabilit limita până la minute, Domle, ora 23.59 a zilei de 20.10.2019. Iaca aiștea da!, s-o gândit, poate vine cu dosaru vreunu care în restu zilelor muncește, sau se găsește vreun jurist printre ei, care a citit Regulamentul concursului.

Veniți, înaintați!

O să mă întrebați logic: da de ce să vii, dacă poți să-l și trimiți, prin e-mailul indicat, lu NataliaGraurJusticeGovMD, tăt frumos, doar e scris, în anunț, este lista documentelor de trimis, unde și cui?!

Și aici începe problema juridică și eu vreau să întreb alți candidați care au depus actele, ei cum au făcut? Sau prin cine?

Deci, în lista celor 7 documente care se solicită pentru concurs (p.10 din Regulament), actul care confirmă identitatea persoanei nu se regăseste.(Facem abstractie de conditia de cetatenie, prevazuta in Lege. Fie si de pe luna :), noi, vorba ceea, il avem pe-al nostru). Nici declarația personală pe propria răspundere nu e în lista dosarului, dar în punctul 11 al Regulamentului e scris că declarația SE SEMNEAZĂ la depunerea dosarului.

Și acum, în condițiile în care duminică, data limită, când am fost să înaintez actele pentru concurs, ușa Ministerului Justiției era închisă și lumina stinsă, iar la telefonul indicat în anunț nu răspundea nimeni, cum urma să fie semnată o declarație personală, în funcție de Condițiile impuse de Regulament????

Bine, am urmat jocul până la final, deci am trimis dosarul cu 7 + 1 (buletinul) acte anexate de pe un e-mail, fără vreun răspuns, macar generat automat, apoi de pe alt e-mail. Niciun raspuns. Telefonez continuu, de la ora 16, pană la ora 23.00 a ultimei zile de depunere a dosarului. Nimeni la telefonul indicat! Merg să depun fizic dosarul și să semnez declarația pe propria răspundere.

Paza clădirii Ministerului Justiție zice că „azi in genere nu a călcat picior de om în clădirea Ministerului”.

Culmea, deci Autoritatea, care organizează un concurs DEOSEBIT de asumat, în numele voinței cetățenilor, nici pe 20 și nici pe 19 octombrie (sâmbătă NORMAL o fo zi liberă, a tăcerii, care CONCURS? și DUMINICĂ?!) n-a fost pe undă.

Marți, pe 22 octombrie sunt anunțat că dosarul prezentat de mine este incomplet (lipsește declaratia pe propria raspundere).

Întrebarea mea este: autoritatea știe că e AUTORITATE?

Autoritatea sesizează valoarea și importanța unei DECLARAȚII PERSONALE pe propria raspundere, mai ales condițiile în care aceasta se semnează, dacă tot a băgat-o în Regulament?

Autoritatea cu principiul TRANSPARENȚEI din Regulament ce face, după depunerea contestației mele la acest subiect?

Frumos concurs ... la două ace.", a scris Lupaşco.