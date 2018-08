A vizitat 10 ţări cu doar 50 de euro în buzunar. Povestea moldoveanului care a parcurs cu bicicleta peste cincii mii de kilometri

foto: publika.md

A vizitat 10 ţări cu doar 50 de euro în buzunar. Este povestea lui Andrei Savciuc, un moldovean de doar 25 de ani care a parcurs cu bicicleta peste cinci mii de kilometri prin Europa. Călătoria a durat trei luni și trei săptămâni, timp în care a reuşit să traverseze şi Munții Alpi.



"M-am pornit cu puţini bani în buzunar, iar pe drum am mai câștigat câte ceva. Este foarte dezvoltată vânzarea de fotografii din locuri interesante. Oamenii printează poze și le expun în locuri publice. E uimitor că trecătorii iau aceste fotografii și ca recompensă lasă o sumă simbolică", a spus Andrei Savciuc, ciclist.



Pe tot parcursul călătoriei a înnoptat în cort, la prieteni sau la localnicii care se ofereau să-l adăpostească. Tânărul spune că cea mai mare problemă într-o asemenea călătorie este mâncarea, pentru că nu ai posibilitatea să cari cu tine foarte multe produse alimentare. Chiar dacă a parcurs 5000 de kilometri, cele mai frumoase impresii au rămas după ce a traversat Alpii. Chiar dacă a fost foarte greu, Andrei spune că efortul a meritat.



"A fost foarte interesant să pun mâna pe zăpadă în mijlocul verii. Spre poalele munţilor este multă verdeață și cred că putea fi întâlniţi și urși acolo. Natura era mai sălbatică", a spus Andrei Savciuc, ciclist.



Cea mai mare provocare a apărut când a fost nevoit să doarmă în vârful muntelui.



"Am urcat pe vârful muntelui spre seară şi nu am reușit să traversez toată zona, aşa că am fost nevoit să înnoptez acolo. Am avut mari emoții să rămân acolo, pentru că noaptea pot fi temperaturi foarte scăzute pentru că totul e acoperit de zăpadă", a spus Andrei Savciuc, ciclist.



Andrei Savciuc planifică şi alte călătorii cu bicicleta prin locuri frumoase din Europa.