A venit la cerșit în centrul Chișinăului cu un copil de 7 luni. O mamă nu a putut demonstra că este fiul ei

Cazul unei tinere mămici cu copil de şapte luni care cerşea în stradă a pus pe jar autorităţile. Femeia a fost investigată de oamenii legii şi reprezentanţii Direcţiei protecţia drepturilor copilului pentru a se asigura că nu e vorba de trafic de fiinţe.

Asta pentru că tânăra nu deţinea nici un document care ar confirma că este mama băiețelului. Până la prezentarea unui act, bebelușul a fost transportat la spitalul de copii din capitală, unde a fost supravegheat de medici timp de aproape 24 de ore.

Femeia în vârstă de 22 de ani cerşea, ieri, cu copilul în braţe în centrul Capitalei.

Ea a fost observată de o echipă de patrulare şi reprezentanţii protecţiei drepturilor copilului în timp ce efectuau razii de depistare a copiilor străzii.

Întrebată ce face şi dacă are documente, mama nu a avut ce prezenta specialiştilor. Tânăra a fost transportată la Inspectoratul de poliţie din sectorul Râşcani unde i-a fost stabilită identitatea.



"A avut la dispoziţie 24 de ore, timp în care a reuşit să meargă în Transnistria, a adus actele. A reuşit să ia şi de la maternitatea unde a născut un document care cumva autentifică relaţia mamă - copil. Am aflat iarăşi din discuţii cu ea că mai are un copil lăsat cu mămica", a spus şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Lucia Caciuc.



În urma situaţiei neclare şi a bănuielilor, băieţelul de şapte luni a fost transportat la Spitalul Clinic Municipal de Copii numărul 1 din Capitală pentru a i se efectua analize. Timp de aproape 24 de ore, medicii l-au îngrijit şi l-au hrănit pe micuţ.



"A fost investigat absolut complet şi laborator şi instrumental, a fost efectuată și ultrasonografia organelor abdominale, a creierului. Copilul este absolut sănătos", a spus directorul Spitalului Clinic Municipal de Copii nr.1, Ştefan Calancea.



Mama copilului a declarat poliţiei că a venit în Chişinău pentru a se angaja la serviciu A trăit aici o perioadă alături de concubin. După mai multe certuri a decis să se întoarcă în satul de baștină, dar nu avea bani pentru bilet. Așa că a decis să ceară ajutorul trecătorilor.



"Femeia a comunicat poliţiştilor că a recurs la acest gest din lipsa mijloacelor financiare, că nu avea pe ce să îşi cumpere bilet pentru a se deplasa în raionul Slobozia", a spus ofiţerul de presă al poliţiei Capitalei, Natalia Stati.



Femeia a scris o declaraţie pe propria răspundere că nu se va mai întoarce în Capitală să cerşească. Fiind însoţită de oamenii legii şi reprezentanţii protecţiei drepturilor copilului, mama împreună cu copilul au fost urcaţi în autocar spre a merge în localitatea de baştină.

Femeia urmează să fie monitorizată de autorităţile locale din Slobozia.