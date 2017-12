A venit din Congo la Chişinău! Baschetbalistul Viny-Laury Obossó se află în ţara noastră de circa un an

Din Congo în Republica Moldova! Povestea baschetbalistului Viny-Laury Obossó în ţara noastră a început în 2017 când africanul a venit la Chişinău pentru a-şi face studiile la Facultatea "Relaţii Internaţionale". A ales Moldova din acelaşi motiv pentru care o fac majoritatea studenţilor străini: contractele de studii sunt mult mai ieftine decât în multe alte ţări din Europa.



"Am auzit că era o organizație internațională care avea contract cu ULIM. Am început să citesc despre Moldova și mi-am zis: de ce nu?", a spus Viny-Laury Obosso, baschebalist Gama Cahul.



Aflat de aproape un an la Chişinău Viny-Laury Obossó nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a ne îndrăgi cultura.



" Eu am învăţat limba română mai repede, fiindcă atunci când am venit eu vorbeam engleza, iar aici oamenii vorbesc engleza foarte mult şi îmi place tare Moldova. MUSCA Îmi plac mult oamenii, fiind că sunt deschişi şi amabili. Îmi place mâncarea, dar şi fetele", a mai spus Viny-Laury Obosso, baschebalist Gama Cahul.



Fiind îndrăgostit de baschet de la o vârstă fragedă, congolezul a decis să-şi urmeze pasiunea faţă de acest gen de sport şi aici, la noi. Acasă, la Brazzaville el a reprezentat echipa naţională de juniori a statului Congo, iar în Republica Moldova este legitimat ca performer la clubul Gama din Cahul. Viny-Laury Obossó a ajuns la această echipă cu ajutorul prietenilor.



"Am făcut cunoştinţă iarna trecută, atunci când jucam pentru o altă echipă. A început să se antreneze cu noi şi în toată această perioadă am jucat împreună. Am jucat chiar şi astă vara, pe stradă", a menţionat Igor Nistor, baschetbalist Gama Cahul.



" Nivelul baschetului în Republica Moldova? Când am venit am fost un pic pierdut, pentru că atunci când am venit, la noi în Africa, noi credem că nivelul baschetului în Europa este cel mai bun. Cred că nivelul baschetului în Moldova va fi mai bun peste 10 ani cu generaţiile care vin", a declarat Viny-Laury Obosso, baschebalist Gama Cahul.



Ca şi orice alt baschetbalist Viny-Laury Obossó are şi el un idol. Firește, în NBA. Starul grupării Golden State Warriors, Kevin Durant, este cel care îl inspiră pe congolez.



"Când am auzit despre Kevin Durant, eu mi-am zis ”ăsta cine e”? Aveam 16 ani, atunci am accesat youtube, am început să văd cum joacă, apoi am început să-i repet mişcările. El este un pic slab, şi eu tot sunt slab. Am zis ”OK, eu sunt Kevin Durant...", a spus Viny-Laury Obosso, baschebalist Gama Cahul.



Deşi nu este sigur dacă va rămâne în Republica Moldova după ce îşi va încheia studiile Viny-Laury Obosso se bucură de succes alături de echipa sa. El a câştigat împreună cu Gama un trofeu la sezonul de debut. Cu el pe teren formaţia din Cahul a cucerit Cupa Moldovei după o finală dramatică cu Basco Bălţi, scor 61-60.