"A venit brusc, s-a întunecat şi a fost înfricoşător". Sătenii din Cotiujeni, SPERIAŢI de FURTUNA care a DISTRUS grădiniţa din localitate

Furtuna de acum patru zile a lăsat grădiniţa din satul Cotiujeni, raionul Briceni, fără acoperiş. Rafalele au smuls aproximativ 300 de metri pătraţi de ţiglă metalică. În momentul incidentului, copii se aflau într-un alt bloc al instituţiei, aşa că nu au păţit nimic, însă a speriat întreaga localitate.

Autoritățile locale s-au văzut nevoite să sisteze activitatea grădiniţei.



"Au fost stricate ferestrele, au fost deteriorați păreții, a fost o strășnicie. Foarte tare ne-am speriat, ca în povești era, ca în filmele de groază", a menţionat Valentina Ursu, directorul grădiniței.



"Noi lucram toți împreună și am văzut cum s-a ridicat în sus acoperișul și a venit totul brusc, întuneric, a fost înfricoşător. Copiii s-au speriat, dar i-am liniștit", a precizat un bărbat.



Şi părinţii spun că au tras o sperietură zdravănă:



"Înfricoșător. ne gândeam în primul rând ce o să fie cu copiii, dar au avut grijă toți de copilașii noștri, a fost o frică groaznică".



"Eu eram pe loc, când am văzut că vine asupra noastră acoperişul, nu știam ce e cu noi, ne-am speriat tare, foarte tare ne-am speriat".



Chiar a doua zi, locuitorii satului au sărit în ajutor pentru a repara totul:



"Am venit la ajutor, am văzut tot ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, eram sus în sală. Ajutăm să facă alt acoperiș ca să muncim mai departe".

"Am și eu copil la grădiniță, îmi pare bine dacă tot mai repede s-ar repara grădinița".



Vântul a făcut pagube și la Casa de Cultură din sat. Acum primăria caută fonduri pentru a repara totul.



"După calculele preventiv, la grădinița de copii este aproximativ de 1 milion și jumătate, 1 milion 800. La casa de cultură 500 - 600 de mii de lei. 1.700 de metri pătrați de acoperiș plus sistema de canalizare pentru scurgerea apei, bateriile solare, geamuri, teracotă, pereţii sunt defectaţi", a declarat Mihai Ursu, primarul Comuna Cotiujeni.



Primarul comunei dă asigurări că grădinița își va relua activitatea de săptămâna viitoare. Instituţia este frecventată de 80 de copii.