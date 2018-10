A văzut cum fiica i-a murit sub ochi. DEZVĂLUIRI ŞOCANTE ale tatălui Teodorei, fetița ucisă de șoferul care FĂCEA LIVE PE FACEBOOK

Un șofer inconștient care conducea cu 180 km/h și făcea live pe Facebook a nenorocit o familie în noaptea de vineri spre sâmbătă, între localitățile Jebel și Voiteg, în județul Timiș.

"E foarte greu, trecem prin momente cumplite… A venit în noi o mașină și ne-a nenorocit. Când ne-am revenit, după câteva secunde, m-am întors să văd de copii. Am atins-o pe fată, care stătea cu capul în jos și mi-am dat seama că are gâtul rupt.

Am ieșit pe geam, nu știu cum am reușit, că aveam dureri cumplite și am încercat să deschid ușa din spate, să ajung la copii. Am făcut apel să ne ajute cineva", a mai spus capul familiei Penescu, pentru caon.ro.

Daniel Penescu mergea cu familia lui de la Timișoara spre Bocșa când inconștientul care făcea live, Florin Muntean, din Oravița, a intrat într-un tractor semnalizat corespunzător, de unde a ricoșat în mașina familiei Penescu. Fetița de nouă ani a murit pe loc, iar băiețelul de patru ani se zbate între viață și moarte pe un pat de spital din Timișoara.