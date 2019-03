A vândut tot ce avea şi a pornit la drum. Povestea unei moldovence care a plecat într-o călătorie în jurul lumii

O moldoveancă şi-a vândut maşina, hainele şi bijuteriile, a adunat 18 mii de euro şi a plecat într-o călătorie în jurul lumii. În ultimele trei luni, Natalia Ciobanu a reuşit să viziteze peste 30 de oraşe din şase ţări.



Natalia Ciobanu este stabilită la Paris de aproape 20 de ani, unde până nu demult a practicat meseria de logoped. Într-o bună zi şi-a spus că vrea să urmeze visul copilăriei. Aşa că a vândut totul şi a pornit la drum. Prima destinaţie a fost Buenos Aires, Argentina. Ajunsă acolo, a făcut cunoştinţă cu un turist francez, cel care i-a şi fost primul prieten din călătorie.



"A stat cu mine vre-o cinci zile, pe urmă am fost din Buenos Aires la Iguazu, acolo unde sunt cascadele acelea foarte frumoase şi tot aşa în acelaşi hostel. A fost pentru mine ceva sigur că nu sunt singură din primele zile", a menţionat Natalia Ciobanu.



După ce a vizitat şase oraşe din Argentina, drumul a dus-o spre Chile, Bolivia, Peru, Columbia şi Ecuador.



Tentată de Vulcanul Cotopaxi din Ecuador, Natalia Ciobanu a pornit să urce spre vârful de 5000 de metri înălţime: "Sunt 80 de vulcani în Ecuador printre care 20 de vulcani activi. Este foarte greu, mi se tăia picioarele, respiraţia nu mai puteam să merg, dar pentru mine a fost o provocare ca să trec peste această dificultate şi să văd până unde îmi sunt limitele".



Zilnic, Natalia mergea pe jos câte 20 de kilometri, cu un rucsac de 13 kilograme în spate. Pentru a economisi, aventuriera dorme în hosteluri şi cumpăra mâncare în stradă. Erau zile în care chetuia doar doi euro.



"Mie îmi place să gust de toate: iute, sărat şi acru, am gustat chiar şi cobaiul care seamănă cu şoarecele. Tăiam şi zic nu, nu îmi place, nu ştiu cum să fac. Am pus în gură, am închis ochii şi fără să mă gândesc şi zic lasă organismul să simtă gustul", a menţionat aventuriera.



După trei luni de călătorii, a ajuns acasă doar pentru un weekend. Luni va lua avionul spre Asia. Noua aventură va începe cu Japonia şi va continua cu Thailanda, Coreea de Sud, China şi Nepal.

Şi dacă îi mai rămân ceva bani, Natalia visează să ajungă în Noua Zeelandă şi pe Insulele Galapagos. Până la sfârşitul anului, după înconjurul lumii, va reveni la Paris, la vechea ei ocupaţie.