A vândut automobilul cu 200 de euro, iar apoi s-a răzgândit și l-a furat de la noul proprietar

Un minor în vârstă de 17 ani locuitor a capitalei riscă o amendă usturătoare sau chiar închisoare pentru că a furat un automobil.

Băiatul le-a declarat polițiștilor că automobilul, de fapt nu-i aparține lui, ci unei rude, care l-a rugat să ducă mașina la reparație. Însă în loc s-o repare, acesta a vândut-o cu 200 de euro.

Ulterior, minorul s-ar fi răzgândit și a vrut să-și recupereze automobilul, însă nu s-a putut înțelege cu noul proprietar și a decis să fure mașina.

Noul proprietar a anunțat poliția, iar automobilul a fost găsit la piața auto de pe strada Pruncul.



" - Eu m-am gândit să o iau pentru ceva timp şi pe urmă să-i dau banii. - Cum ai luat maşina? - Am descuiat uşa şi am luat-o. - Ulterior ce ai făcut cu maşina? - Am parcat-o într-o curte şi am dus-o la piaţa auto de pe strada Pruncul. - Cu automobilul cum te-ai deplasat dacă nu ai permis? - Eu am condus."

Actualmente minorul este cercetat în stare de libertate, iar pentru fapta comisă conform legislației, el riscă amendă în mărime de la 29 de mii până la 67 de mii 500 de lei sau închisoare de la 1 până la 3 ani.