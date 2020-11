A urcat pe Kilimanjaro şi a arborat drapelul Republicii Moldova. O femeie de afaceri, prima moldoveancă care a escaladat cel mai înalt vârf din Africa

A urcat pe Kilimanjaro şi a arborat drapelul Republicii Moldova. Femeia de afaceri Olga Ţapordei a devenit, astfel, prima moldoveancă care a escaladat cel mai înalt vârf din Africa, cu o înălţime de 5895 de metri. Expediţia nu a fost deloc una uşoară: cinci zile de ploi, frig de crapau pietrele, lipsă de oxigen şi dormit în cort. Dar... toate acestea au fost floare la ureche pe lângă determinarea de a-şi îndeplini acest vis, povesteşte Olga.



Ideea de a urca muntele i-a venit acum un an, inspirată de o prietenă din Ucraina, care a escaladat Everestul. Pasionată de ski şi călătorii, Olga s-a gândit că vrea şi poate să facă acest lucru. A găsit un ghid din Ucraina, care organiza expediţii pe munte, şi aşa a început aventura, într-un grup de zece oameni absolut necunoscuţi din Moldova, Ucraina, Belarus şi Rusia.

"A fost în primul rând o adevărată provocare pentru mine ca moldoveancă să ajung în Africa, dar eu eram tare determinată. Cu o seară înainte de începe expediţia, ghidul ne-a adunat pe toţi la o cină, am făcut cunoştinţă, am povestit fiecare ce face în viaţa asta. Apoi am primit toate instrucţiunile, ce mâncăm cum ne îmbrăcăm, că pornit la +30 şi ajungem la -18. ", a povestit femeia de afaceri, Olga Ţapordei.

Grupul a fost în permanenţă sub supravegherea unor ghizi, care ştiau toate locurile periculoase. Popasuri se făceau doar la necesitate, pentru a mânca sau dormi.

"Toată expediţia a plouat în continuu, la un moment dat am început să mă gândesc de ce plouă în continuu. Cel mai greu moment a fost atunci când am urcat, atunci când escaladarea are loc noaptea. Noi am pornit noaptea deoarece vârful Kilimanjaro este unul destul de complicat, provocator. Trebuie să urci cel puţin 8 ore, noi am urcat 9 ore.", a afirmat femeia de afaceri, Olga Ţapordei.

Olga Ţapordei spune că în expediţie a contat mult condiţia fizică, dar şi echipamentul pregătit până la cele mai mici detalii, altfel nu ar fi făcut faţă frigului şi ploii.

"La înălţime ţi se deconectează toate simţurile de logică. Jur, niciodată nu m-am gândit să renunţ. Era chestia asta că mergi şi mergi, şi te gândeşti că încă eşti departe, dar nu m-am gândit să renunţ, pentru că eu mă vedeam acolo.", a menționat femeia de afaceri, Olga Ţapordei.

După ce a coborât cu bine de pe munte, Olga se va mai afla câteva zile în Africa pentru a călători.