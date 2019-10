A urcat beat la volan și ar fi lovit un băiat. Mama copilului acuză poliția că încearcă să mușamalizeze cazul

O mamă acuză un şofer că a urcat beat la volan şi i-a accidentat copilul de 13 ani. În consecinţă, băiatul a ajuns la spital cu mai multe traumatisme. Incidentul a avut loc în data de patru octombrie, în comuna Băcioi, iar până în prezent, conducătorul auto nu a fost pedepsit. Femeia este convinsă că oamenii legii vor să muşamalizeze cazul şi spune că este gata să meargă până în pânzele albe pentru a-şi face dreptate.

Momentul nenorocirii a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar imaginile vă pot afecta emoţional. Din video se observă că băiatul a coborât din autobuz şi a încercat să traverseze strada, aparent neregulamentar, pentru că zebră acolo nu este. În acest moment el este lovit în plin de o maşină, care pare să circule cu viteză.

Mama copilului a fost alertată de mai mulţi martori despre incident şi astfel, a venit într-un suflet la faţa locului. Acolo, l-a găsit pe şoferul care l-a accidentat pe copil şi care, după spusele ei. avea semne că se află în stare de ebrietate.



"Fără să frâneze a oprit mai departe, acolo lângă poarta asta albastră. El a ieşit, a pus soţia la volan şi spunea martorilor că nu el a fost la volan, ci soţia. El era într-o stare de ebrietate căci mirosea urât de la el, a alcool mirosea. Mai mult de 20 de oameni au văzut că şoferul era în stare de ebrietate", a spus ELEONORA BUNESCU, mama.



Ulterior, la faţa locului a venit o echipă de pe ambulanţă, dar şi poliţia. Femeia spune că după accident, copilul a fost internat la spitalul Valentin Ignatenco din Capitală, acolo unde a stat jumătate de lună. Diagnosticul medicilor este dur: traumatisme cranio cerebral, dar şi fracturi la mîna stângă.

"Medicul mi-a zis că astea sunt cazurile cele mai grave, loviturile astea, consecinţele astea sunt grave după un accident sau o cădere puternică. Am urmat tratament, iar în continuare trebuie să mai facem anumite investigaţii. După cinci săptămâni va merge la şcoală, dar clar, educaţia fizică este interzisă, nu va putea să fie în mulţime, copilul va trebui ţinut aparte, într-un regim mai special", a spus ELEONORA BUNESCU, mama.



Am mers în intersecţia unde s-a produs accidentul, iar aici am văzut semnul care indică că în zonă şoferii pot circula cu o viteză nu mai mare de 30 de km la oră. Am încercat să-l căutăm la telefon de mai multe ori pe şoferul vizat, un bărbat de 35 de ani, dar acesta nu ne-a răspuns. Ulterior a revenit cu un apel şi când a auzit numele reporterului, a închis. Pe adresa unde este domiciliat l-am găsit pe tatăl acestuia.



"Era servit feciorul dvs?

-Nu ştiu eu nimic... nu ştiu. Putea să fie, în zilele celea el o luat maşina asta în credit. Cred că o fost cu băieţii şi o servit un pic. Iar seara a ieşit soţiei înainte ca să o ia de la muncă", a spus TUDOR SAVA, tatăl şoferului.



Responsabilii de la Poliţia Capitalei spun că pedeapsa şoferului se va stabili după definitivarea rezultatelor expertizei medico-legale. Între timp, acesta este cercetat în libertate.

"Şoferul a fost îndreptat spre Centrul Republican de Narcologie pentru ai fi prelevate probe biologice, pentru a stabili dacă în momentul impactului, şoferul a urcat în stare de ebrietate la volanul maşinii BMW. În dependentă de expertiza medico-legală, vor fi stabilite gradul leziunilor cu care s-a ales minorul, dacă acestea vor fi medii sau grave, în acest caz va fi iniţiată si o cauza penala", a spus NATALIA STATI, ofiţer de presă al Poliţiei Capitalei.



Datele Inspectoratului Naţional de Patrulare arată că, de la începutul anului s-au produs 713 accidente cu implicarea pietonilor, peste o sută dintre aceştia fiind minori.