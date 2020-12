A treia zi de proteste în Capitală. Agricultorii, la limita disperării din cauza pierderilor suportate de pe urma secetei din acest an

Ultimatumul de 24 de ore dat de fermieri autorităţilor s-a încheiat fără nici un rezultat. După ce au aşteptat ore în şir în faţa Legislativului, nici un reprezentant al coaliţiei neformale nu a ieşit astăzi în faţa agricultorilor şi nici nu a răspuns la telefon. Dezamăgiţi de situaţie, aceştia au declarat că sunt duşi de nas de autorităţi şi spun că marţi vor reveni cu proteste mult mai ample, iar tractoarele ar putea trece de scările Parlamentului.

Fermierilor protestatari li s-au alăturat vineri şi transportatorii auto, care au propriile cerinţe.



Agricultorii spun că au ajuns la limita disperării din cauza pierderilor foarte mari, suportate de pe urma secetei din acest an. Potrivit lor, în primăvară nu vor avea bani pentru a-şi prelucra pământurile.



"Până nu se vor lua măsuri radicale, ei n-o să facă nimic. Ei deja eu mers peste toţi. Şi au împărţit banii între ei, nouă ne-a rămas să luăm măsuri mai radicale."



"Dialogul a fost bun, dar rezultatul a fost altul. Ce au promis, trei mii de lei la hectar compensaţia, asta vrem."



"Aşteptăm să facă ceea ce au promis. Le-am dat termen 24 de ore şi stăm aici, aşteptăm rezultatul."



"Asta-i guvernare, că ne dau foc la maşini?. Ce înseamnă asta, noi acum trebuie să ne temem să stăm în casă? Ce fac ei pe noi mai tare ne face să stăm aici!"



În semn de solidaritate cu fermierii, 40 de microbuze ale reprezentanţilor Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto au trecut în coloană prin faţa Parlamentului.



"A fost un marş de salutare, noi nu suntem aici, dar avem revendicările proprii referitoare la politica bugetar fiscală pentru anul următor, aşa cum le-au răspuns lor, aşa ne-au răspuns şi nouă, că totul este bine, toate probleme sunt rezolvate.", a spus preşedintele APOTA, Oleg Alexa.



Şi reprezentanţii HoReCa s-au alăturat manifestaţiei de protest. Ei spun că de asemenea au suferit pierderi financiare din cauza pandemiei, iar statul nu le oferă niciun ajutor.



"Tot ce face statul pentru noi, chiar nu face nimic, nimic. Cu aceste restricţii, noi nu suntem scutiţi de nimic, noi nu suntem ajutaţi, ca în alte ţări. Aşa o părere că de noi au uitat şi faceţi ce vreţi şi cum vreţi."



"Noi n-o să lăsăm deloc, pentru că nu avem încotro deja. Chiriile le ia, majoritatea, tot statul. Statul vrea să aibă doar impozite."



Joi, fermierii le-au dat un ultimatum de 24 de ore autorităţilor. După ce au obţinut menţinerea cotei TVA de 8 procente, ei cer ca statul să le ofere cât mai rapid despăgubiri de trei mii de lei la hectar pentru culturile de porumb şi floarea-soarelui, în caz contrar, protestele vor continua.