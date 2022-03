Cea de-a treia rundă de negocieri dintre Rusia şi Ucraina s-a încheiat fără rezultate aşteptate. Totuşi, există mici evoluții în îmbunătățirea logisticii de organizare a coridoarelor umanitare pentru evacuarea civililor, a anunţat consilierul șefului biroului prezidențial din Ucraina, Mihail Podoliac.



"În ceea ce privește problemele de reglementare politică, care includ încetarea focului, armistițiul și încetarea ostilităților, vor continua consultările intensive. Nu există încă rezultate care ar putea schimba situația. Consultările vor continua și ne așteptăm ca rezultatul să fie atins.", a precizat Mihail Podoliac, consilierul șefului biroului prezidențial din Ucraina.



Şeful negociatorilor ruşi a declarat, după discuţiile, care au durat patru ore, că a avut aşteptări mai mari.

„Noi am venit cu multe documente, am avut cu noi acorduri concrete, propuneri şi am sperat ca măcar pe unele aspecte, pe care am convenit anterior, să semnăm măcar un protocol. Dar delegaţia ucraineană a luat aceste acte pentru a le studia, reprezentanţii ucraineni nu au putut semna nimic pe loc şi ne-au spus că cel mai probabil, vom reveni la aceste subiecte la următoarea rundă de negocieri.”, a spus Vladimir Medinski, şeful delegaţiei ruse.



Săptămâna trecută, Rusia şi Ucraina au căzut de acord să organizeze coridoare verzi pentru evacuarea civililor din localităţile în care se dau lupte grele. Sâmbătă, Ministerul Apărării din Rusia a anunțat o încetare temporară a focului pentru a deschide coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din Mariupol și Volnovaha.

Totuşi, peste câteva ore, din cauza bombardamentelor, evacuarea localnicilor a fost întreruptă. Rusia şi Ucraina s-au acuzat reciproc de nerespectarea încetării focului.

Ucrainenii şi rusii s-au întâlnit pentru prima dată la negocieri acum o săptămână. Joi, în Turcia, ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, şi omologul său din Ucraina, Dmitrii Kuleba, se vor întâlni la Ankara. Informaţia a fost confirmată de Moscova şi Ankara. Kievul a admis că ar fi posibilă o asemenea întrevedere.