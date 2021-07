A transformat casa bunicii în muzeu: "O casă înrămată din rai, asta îmi doresc să fac"

Natalia Bzovâi spune că a moștenit imobilul acum trei ani și a decis să-l transforme într-o atracţie turistică."Casa ţăranului modest este mult mai plină de suflet. În interior o păstrez cum era, casa mare, casa pentru trăit. O casă înrămată din rai, asta îmi doresc să fac. Am decis să-i spun Casa Memorială "Moş Pantelii", spune Natalia Bzovâi, proprietara muzeului.Astfel, muzeul a fost denumit în cinstea străbunelului Nataliei."Pantelii mi se asociază cu un moş bătrân cu barbă albă şi foarte bun. Am început s-o pictez să fie mult mai colorată şi atractivă pentru turişti."Tânăra are planuri mari."Îmi doresc să mai deschid muzee, cum ar fi un muzeu de pictură, ceramică şi sculptură. Lucrările care vor fi expuse vor fi cu siguranţă ale mele, dar vreau să implic şi copii. Avem în plan să facem şi beciul ţăranului şi un cuptor unde să putem coace ca pe vremuri", a mai spus Natalia.Casa muzeu are peste un secol, dar a ajuns mai frumoasă decât pe vremuri, zice bunica fetei."Căsuţa asta iată încă se ţine pe picioare. De toate astea din jurul casei voi avea grijă cât voi putea. Cu plăcere primesc acum oaspeţi ", declară Maria Cebotaru, bunica fetei.E imposibil sa treci cu vederea această casuță din Ungheni, care se deosebește de restul locuințelor din jur. Primul lucru pe care îl observi, este gardul de lemn ce datează din anii ‘70. De atunci, a fost vopsit la fel, în stil rustic, cu un verde crud și e decorat cu linii albe.Localnicii spun că se mândresc cu acest muzeu şi îşi doresc să aibă cât mai mulţi turişti."Acolo se duc copii, se joacă prin ogradă. ""E o idee bună. Trebuie să nu uităm de neam, de trecut, de ceea ce ne aparţine nouă. E foarte frumos. Un stil vechi pe care acum nu prea mulţi îl păstrează."Potrivit Asociaţiei Naţionale pentru Turism Receptor, în ultimii cinci ani, peste 30 de locuinţe vechi din Moldova au fost transformate în atracţii turistice."Avem mai multe exemple frumoase de acestea în Moldova. Mai cu seamă că pensiunile au fost tot mai solicitate în ultimii ani. Deci, ne-am întors spre turismul rural. Cred că este şi un ataşament absolut deosebit faţă de tradiţii şi foarte mult contează şi competenţele de antreprenoriat" , a opinat Victoria Bucătaru, director ANTRIM.Deşi a fost inaugurată recent, Casa Memorială "Moş Pantelii" se bucură nu doar de vizitatori locali, ci şi străini. Deocamdată, accesul la muzeu este gratis. Natalia Bzovâi îi îndeamnă pe turişti să dăruiască obiecte vechi pentru a-şi îmbogăţi colecţia.