A SUPRAVIEŢUIT HOLOCAUSTULUI. Povestea cutremurătoare a unui bărbat care a fost închis în ghetoul din Râbniţa

Embed:

Unul dintre cei care au trecut prin iadul Holocaustului, Iosif Belous, a fost închis în ghetoul de la Râbniţa, unde au fost deportaţi evreii din Basarabia și Ucraina în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.



Iosif Belous are 80 de ani şi locuieşte într-un apartament cu două camere la Chişinău. A avut o carieră de succes ca profesor de economie, a scris mai multe manuale și are o familie fericită. Nu avea nici 2 ani când a început cel de-al doilea război mondial. Locuia atunci în orașul Kodîma, regiunea Odessa, cu cei doi frați și părinții lor. A ajuns în ghetoul din Râbniţa, cel mai mare de pe teritoriul Transnistriei de atunci.



"Condițiile erau groaznice. Eram cu toții în aceeași cameră. Au fost condiții teribile. Și cel mai rău este că de fiecare dată ne era teamă că ne-ar putea împușca. Până la vârsta de șapte ani practic nu am vorbit. De ce? Pentru că la vârsta de 2 ani și jumătate, jandarmul a trecut și a tras cu arma pe deasupra capului meu. M-am speriat și am rămas mut. M-am bâlbâit foarte tare", a spus fostul deţinut în ghetoul din Râbniţa, Iosif Belous.



Timp de aproape trei ani - din noiembrie 1941 până în martie 1944, familia lui a trăit în condiţii insalubre într-o zonă împrejmuită cu sârmă ghimpată. Foamea era ceva obişnuit.



"Ca să înţelegeţi, până în prezent nu pot mânca ceapă crudă. De ce? - Pentru că singura mâncare era ceapa, înţelegeţi, o ceapă foarte iute. Generația actuală nu înțelege ce este să trăieşti în frică, când te-ar putea ucide în fiecare zi. Şi noi am trăit în frică în fiecare zi", a spus Iosif Belous.



Conform recensământului din 1930, pe teritoriul Basarabiei locuiau 207.000 de evrei. Între 180 şi 200 de mii dintre ei au ajuns în ghetoul din Transnistria. În martie 1943, pe teritoriul Transnistriei au mai rămas în viaţă doar 48 de mii de evrei.



Pentru familia lui Iosif, 30 martie este a doua zi de naştere. A fost ziua în care Armata Roșie a eliberat ultimul lagăr de concentrare, cel de la Râbnița. Împreună cu frații, părinții și bunica sa, Iosif a revenit acasă la Kodîma, apoi a mers la studii la Chişinău.



După ce a absolvit universitatea, a făcut doctoratul la Institutul de relații internaționale din Moscova, apoi a predat timp de 47 de ani istorie și economie studenților din Chişinău. În anul 2000, Institutul American de Bibliografie i-a acordat titlul de "Persoana anului".



Iosif Belous este azi pensionar, însă are zilnic activităţi: o prelegere la școală, o întâlnire cu foștii prizonieri sau inaugurarea unui monument. Anii de groază petrecuţi în ghetou şi-i aminteşte zilnic.



"-Credeți că faptul că ați supraviețuit tuturor acestor greutăţi, inclusiv tifosului, este întâmplător? - Da, este o întâmplare. Faptul că unii au supraviețuit este întâmplător. Churchill a spus foarte bine: "Pe Titanic au fost mulţi oameni bogaţi și sănătoşi, Titanicul s-a scufundat, şi doar câteva persoane au reuşit să se salveze - aşa le-a fost norocul. Nu contează dacă ești bogat sau sănătos, toate acestea ţin de noroc", a mai spus Iosif Belous.

loading...