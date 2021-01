A supravieţuit, deşi nimeni nu-i dădea şanse! O fetiţă s-a născut prematur la 23 de săptămâni, având doar 530 de grame

"M-am speriat când am văzut-o şi nu puteam să mă împac cu acest gând, cum poate fi aşa mică, era cât o palmă. A fost o perioadă tare grea cât am stat în spital, au fost multe momente în care am crezut că cedez şi nu mai vreau nimic. Dar când o vedeam cum creşte, îmi dădea putere", a menţionat Alina Şevţov, mamă."La aceşti copii noi practic imităm toate procesele care ar fi avut loc intra uterin. Ei sunt plasaţi într-un incubator care emite umiditatea şi temperatura intra uterină, aceşti copii primesc alimentaţia de la mamă prin placentă, prin vene", a spus Dorina Rotaru, manager serviciul neonatal pediatric."Noi ne implicăm o echipă întreagă pentru a susţine aceste mame psihologic. Este complicat şi pentru noi şi pentru mame, sunt situaţii în care ei nu tolerează mâncarea sau diferite probleme ale prematurităţii", a declarat Carolina Călugăreanu, şefa secţiei înrgijire a copiilor născuţi prematur.Anul trecut, la Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi" din Chişinău s-au născut prematur 23 de copii.