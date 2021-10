A supravieţuit ca prin minune. O femeie din Capitală, imobilizată la pat şi care cântăreşte peste 200 de kg, s-a vindecat de COVID

A supravieţuit ca prin minune, după ce a ajuns în spital infectată cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre Liubovi Chira de 72 de ani din Capitală. Pe lângă faptul că este imobilizată la pat, femeia este obeză şi cântăreşte peste 200 de kilograme. În plus, mai suferă şi de alte boli. Asta i-a făcut pe medici să fie sceptici în privinţa şanselor ei de supravieţuire. Lupta crâncenă pentru viaţă a durat aproape două săptămâni, timp în care doctorii au depus eforturi mari pentru ca ea să se poată întoarce acasă.

Liubovi Chira a fost petrecută acasă cu aplauze.



Femeia a fost internată în spital, în stare extrem de gravă, în data de 23 septembrie. Avea deja plămânii afectaţi în proporţie de peste 70 la sută. A ajuns în această stare pentru că iniţial a crezut că este vorba de o banală răceală şi a încercat să se trateze singură. Ea spune că nu ştie cum s-a îmbolnăvit.



"Cum m-am îmbolnăvit iată nu ştiu. Eu stau la pat. Am două femei care mă îngrijesc. Cred că de la cineva...Parcă m-am păzit, parcă am făcut tot. N-am fost încrezută şi am stat două săptămâni acasă. Aveam halucinaţii, mă înăduşeam. Mă durea spatele, tuşeam de mă prăpădeam. Asta nu-i de joacă", a spus Liubovi Chira, pacientă.



După aceste simptome, femeia şi-a dat seama că s-a infectat cu noul coronavirus.



"Foarte greu, arzi chiar din piept. Îţi pare că îţi dă foc înăuntru. Eu o săptămână am crezut că ard cu totul. Am văzut că îmi trece câte un pic şi am început a cânta. Încetişor am ieşit din asta. Lumea plângea, dar eu cântam. Fiecare suportă cum poate, că tare e grea, tare grea e boala. De-a lua-o Dumnezeu să o ducă la fundul pământului", a spus Liubovi Chira.



Ea îşi aminteşte cu groază de clipele prin care a trecut în spital: "M-a şocat când îmi vedeam creierul în faţa ochilor şi halucinaţii. Asta m-a şocat tare. Deja mă speriasem şi începusem să tremur. Dar pe urmă am zis, ia încetişor Liubovi Arcadievna. Încetişor, că vei ieşi de aici. Nu eşti tu prima. "



Este o minune faptul că femeia a ieşit învingătoare în lupta cu virusul, spun doctorii.



"Având obezitate morbidă, având patologii cardiace concomitente, având diabet zaharat, în mare parte, supravieţuirea la aceşti pacienţi are o rată foarte mică. Pacienta a fost fericită ca a supravieţuit", a declarat Mariana Vidaicu, medic.



La plecare, femeia le-a mulţumit eroilor în halate albe: "Vă mulţumesc din suflet. Mă închin, mă închin la dvs aşa cum pot. Domnul să vă ajute pe toţi".



Aceasta i-a îndemnat pe toţi să respecte normele epidemiologice şi să se vaccineze: "Trebuie lumea să se păzească numaidecât. Să poarte şi mască, să-şi spele mânile. Eu şi aşa mi le spălam, dar acum mă duc acasă şi voi face tot. Şi carantină voi scrie pe uşă. Daaaa, vaccinarea în primul rând".