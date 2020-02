A spus DA! O tânără din Capitală a fost cerută în căsătorie chiar de Ziua Îndrăgostiţilor

Femeia, vădit emoţionată, a încuviinţat din cap, a spus "DA", după care el i-a pus inelul de logodnă pe deget. Evenimentul a avut loc într-un local de lux din Chişinău, acolo unde tinerii au luat cina.Andrei Chihai are o relaţie cu iubita sa, Valeria, de aproape doi ani. Ca să-şi surprindă aleasa inimii, tânărul s-a pregătit timp de două săptămâni pentru marele eveniment. Ca să nu-şi dea seama ce urmează să se întâmple, fata a fost legată la ochi.Proaspăta logodnică spune că nu s-a aşteptat la o asemenea surpriză."Valeria Gînju: Pe parcurs cred că da, dar nu m-am așteptat că atât de curând.Reporter: Ce te-a impresionat cel mai tare la surpriză?Valeria Gînju: Nu știu, cred că intriga care mi-a creat-o. Nu m-am așteptat că o să am așa o surpriză plăcută.""Aici am avut emoții, dar când m-am văzut deja în genunchi, am uitat tot ce am vrut să spun și am spus doar ce-i mai important. Nu m-am gândit că ar putea fi un nu, eram sigur 100 de procente că o să fie", a zis Chihai Andrei, mire."A fost foarte ușor în alegerea scenariului. El știa foarte bine locația unde va fi momentul de cerere în căsătorie, i-am oferit multe scenarii și a acceptat acesta care urmează", a zis Cristina Postolachi, organizator de evenimente.