A SPUS DA! Interpreta americană Meghan Trainor s-a logodit cu actorul Daryl Sabara

Interpreta americană Meghan Trainor se mărită. Artista a anunţat pe o reţea de socializare că s-a logodit cu prietenul său, actorul Daryl Sabara. Cântăreaţa a mai adăugat că a fost cerută în căsătorie chiar de ziua ei.



Cei doi artişti sunt împreună din iulie 2016. Meghan Trainor are 24 de ani, iar una dintre cele mai renumite piese ale sale este "All About That Bass". Cântecul a fost nominalizat la cea de-a 57-a ediţie a premiilor Grammy.