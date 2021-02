A spus DA de Ziua Îndrăgostiţilor. Ce surpriză i-a pregătit iubitul unei tinere

Un tânăr din Capitală şi-a cerut iubita în căsătorie chiar de Ziua Îndrăgostiţilor. Băiatul i-a pregătit o surpriză, iar aleasa inimii i-a spus DA. Evenimentul emoţionant a avut loc într-un local din Chişinău, organizat de o echipă specializată.Anastasia şi Ion sunt într-o relaţie de patru ani. Cei doi s-au cunoscut la locul de muncă şi s-au îndrăgostit la prima vedere."Ne cunoaştem de foarte mulţi ani, mai bine de cinci ani, iar relaţia a început cam cu patru ani în urmă. Am lucrat împreună la un club de noapte şi cam de acolo am început relaţia", spune Ion Botnari.Ion recunoaşte că de două ori s-a gândit s-o ceară în căsătorie pe Anastasia, şi abia a treia oară a fost cu noroc.Proaspăta logodnică spune că nu s-a aşteptat la o asemenea surpriză."Nu m-am aşteptat, adică au fost discuţii de genul dat, dar nu m-am aşteptat chiar astăzi. Super - mega încântată, nu mă aşteptat de la omul meu că o să poată organiza astfel de gesturi", a declarat Anastasia Malcacean.Pentru ca totul să iasă cum şi-a propus, Ion a apelat la ajutorul unor specialişti."Tânărul ne-a contactat cu două săptămâni înainte, el ştia foarte bine ce îşi doreşte să-şi ceară iubita, anume de 14 februarie. Una dintre criterii a fost să fie cât mai multă intimitate, să aibă timp pentru ei doi şi să încerce să simtă momentul din plin doar ei doi", a declarat Tudoriţa Postolache.Potrivit organizatorilor de evenimente, cel mai des bărbaţii îşi cer iubitele în căsătorie în 14 şi 24 februarie, precum şi în data de 8 martie.