"A sosit momentul în care s-ar putea vărsa sânge." Prigojin şi-a oprit mercenarii la 200 de km de Moscova

Şeful mercenarilor din grupul "Wagner", Evgheni Prigojin, a anunţat că trupele sale care avansau către Moscova s-au oprit la o distanță de 200 de kilometri, iar acum se retrag în taberele de câmp

"Au vrut să desfiinţeze Wagner. Noi am pornit pe 23 iunie la «Marşul Justiţiei». Într-o zi am mărşăluit puţin câte puţin până la 200 km de Moscova. În tot acest timp, nu am vărsat nici măcar o picătură din sângele luptătorilor noştri. Acum este momentul în care sângele poate fi vărsat. Realizând toată responsabilitatea pentru faptul că se va vărsa sânge rusesc, întoarcem coloanele noastre şi plecăm în direcţia opusă, spre taberele noastre de campanie, conform planului”, a declarat Prigojin într-o înregistrare audio.