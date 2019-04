A scos 10 MILIOANE de dolari din bancă, doar ca să se uite la ei. Cunoaşte-l pe cel mai bogat AFRICAN (VIDEO)

Întrebat despre averea sa, Aliko Dangote a declarat că a încetat să mai numere zerourile sumelor pe care le are în conturi și a relatat o întâmplare bizară, care l-a ajutat să se convingă că este, într-adevăr, bogat.

„Când pornești în afaceri, ținta este să faci primul milion. OK, bine, am făcut asta. Însă după un an sau mai mult, mi-am dat seama că am mult mai mulți bani: 12-13 miliarde de dolari. Și mi-am zis: OK, bine, dar astea sunt doar numere trecute pe o hârtie.

Așa că într-o zi am mers la bancă, la vremea aceea nu existau restricții privind sumele pe care le puteai retrage, am scris un cec și am scos din bancă 10 milioane de dolari, pe care i-am pus în portbagaj și i-am luat acasă. Când am ajuns, am deschis portbagajul și m-am uitat la ei. OK, acum cred cu adevărat că am bani”, a povestit Dangote.

Întrebat câți bani are în portofel la momentul interviului de la Mo Ibrahim Foundation’s Governance Week, Dangote a răspuns: „O să fii foarte surprins, nu am...nici măcar un dolar. Nu am nimic nici prin buzunare”.