A schimbat meseria de lucrător medical pe cea de bibliotecar. Povestea unui localnic din raionul Ungheni care a ajuns prin lumea cărţilor dintr-o întâmplare

A schimbat meseria de lucrător medical pe cea de bibliotecar. Ion Rusu din satul Costuleni, raionul Ungheni, este singurul bibliotecar din raion. El spune că a ajuns prin lumea cărţilor dintr-o întâmplare, dar a îndrăgit deja această meserie. Ion Rusu are 62 de ani şi povesteşte că a devenit bibliotecar în urmă cu doi ani, când a rămas fără loc de muncă. A fost o vreme medic pe ambulanță, iar apoi anestezist la Spitalul raional din Ungheni. A aflat că biblioteca din sat are nevoie de o persoană de încredere, aşa că a decis să încerce.



"Nu aveam atunci de lucru şi m-am gândit că până îmi voi găsi în altă parte, să vin temporar la bibliotecă până vom găsi o altă persoană care să vină aici. Aşa se face că a trecut o lună, două, un an şi iată că şi astăzi sunt aici, deja am şi intrat în esenţă", a spus Ion Rusu.



Ion Rusu susţine că cea mai mare provocare de care s-a ciocnit atunci când a venit la bibliotecă a fost lipsa vizitatorilor: "Având în vederea toate tehnologiile care sunt astăzi, observăm că sunt foarte puţine vizite. Însă cei care ştiu că a citi este egal cu a te menţine, a te hrăni cu informaţie şi frumos, mai vin. În mare parte vin profesori, mai avem chiar şi unii oameni din sat, agricultori, de exemplu".

Ion Rusu mai povesteşte că biblioteca din Costuleni este destul de bogată, iar pe rafturi sunt peste 7500 de cărţi, reviste sau ziare pentru toate vârstele şi gusturile.



"Aici avem colţişorul denumit: lumea poveştilor. Sunt toate poveştile auzite din copilărie, iată poveştile se citesc tare mult, nuvele, copiii mai citesc şi din scriitorii străini, Harry Potter în mod special", a declarat bibliotecarul.

În total, în raionul Ungheni sunt 56 de biblioteci.