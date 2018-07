A SCĂPAT CA PRIN MINUNE! O tânără a supraviețuit 7 zile cu apa din radiatorul mașinii distruse într-un accident

O tânără femeie din Oregon, care a fost dată dispărută în urmă cu o săptămână, a fost salvată de pe nişte stânci marine pe care s-a prăbuşit cu Jeep-ul său Patriot în urma unui accident, supravieţuind în tot acest timp doar cu apa din radiatorul maşinii distruse de accident, informează sâmbătă Reuters.

