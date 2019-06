A SALVAT TREI VIEŢI. Rudele unei tinere care s-a stins au donat organele ei

O tânără de 26 de ani, care acum un an şi jumătate, în urma unei nenorociri a intrat în comă, a salvat de la moarte trei persoane. Mama acesteia, a decis să doneze organele fiicei sale, după ce a înteţeles că ea nu mai are salvare. Medicii i-au prelevat tinerei aflate pe patul de moarte ficatul şi cei doi rinichi. Beneficiarii, un bărbat şi două femei, au suportat cu succes intevenţiile, iar într-un final, toate organele s-au dovedit a fi compatibile.

Nenorocirea a avut loc în rpimăvara anului 2018, în perioda în care tânăra de 26 de ani, care, împreună cu mama sa era stabilită în Italia, a venit în Moldova pentru a-şi perfecta actele.



"A decis să sărbătorească împreună cu prietenii. S-a întâmplat o nenorocire. Ea s-a împiedicat, şi a căzut de pe scări. A căzut cu capul în jos toate scările, şi s-a ales cu o traumă cranio-cerebrală foarte puternică", a spus mama donatoarei de organe, Roza Nilova.



Timp de cinci zile, tânără s-a zbătut între viaţă şi moarte, iar pentru că medicii nu-i mai dădeau nicio şansă, mama acesteia, Rosa Nilova, a decis să o deconecteze de la aparate.



"Când medicii au efectuat ultima encifalogramă şi s-a confirmat faptul că creierul e mort, atunci am spus din start, vă rog, nu vreau ca fiica mea să moară, vreau ca ea să mai trăiască, să trăiască în corpul altor oameni", a spus mama donatoarei de organe, Roza Nilova.



Ecaterina i-a adus o rază de lumină şi speranţă lui Andrei Ţeruş, care, în acea perioadă, deja de trei luni, ducea o luptă cruntă cu moartea. Medicii i-au pus o diagnoză cruntă, insuficienţă renală, boală care l-a făcut dependent de dializă.



"Îi era foarte rău. Practic nu dormea, nici să mănânce, doar aşezat putea să steie", a spus logodnica lui Andrei Ţeruş, Iepure Vera.



În tot acest timp, alături i-au fost rudele, prietenii şi iubita sa Vera, care, în acele clipe groaznice pentru el, i-a devenit logodnică.



Rinichiul pe care l-a primit de la Ecaterina, a devenit un colac de salvare pentru Andrei. Intervenţia chirurgicală a decurs fără complicaţii, iar, în timp, organul a dat semne că este compatibil.



"Încetişor, încetişor, totul s-a normalizat", a spus beneficiarul de transplant de rinichi, Andrei Ţeruş.



La aproape un an şi jumătate după intervenţia chirurgicală, tânărul a decis să o sune pe mama salvatoarei sale, pentru a-i mulţumi.



"Trebuia să fie ziua de naştere a fetei. Trebuia să aibă 28 de ani. Şi doamna Roza ne-a spus,că simţeam, că o să se întâmple ceva azi", a spus beneficiarul de transplant de rinichi, Andrei Ţeruş.



"Vreau să-i îmbrăţişez, să-i simt, fiindcă în ei, trăieşte fiica mea. De asta le doresc multă sănătate", a spus mama donatoarei de organe, Roza Nilova.



După ce au învins moartea, Vera şi Andrei mai au un singur vis. Îşi doresc o fetiţă, pe care o vor numi Ecaterina, în memoria celei, care, potrivit lor, le-a devenit îngerul păzitor.



Celălalt rinichi şi ficatul Ecaterinei Nilova au mai salvat de la moarte două femei. Potrivit medicilor, organele au fost perfect compatibile, iar în prezent, viaţa ambelor beneficiare sunt înafara oricărui pericol. Potrivit reprezentanţilor Agenţiei Transplantului, în ultimii ani, tot mai mulţi moldoveni, acceptă să doneze organele rudelor muribunde.



"În ultimii ani, am observat o dinamică pozitivă, oamenii cunosc mai mult, evident, când ştii că poţi efectiv să ajuţi pe cineva, lumea devine mai receptivă", a spus şeful Agenţiei de Transplant, Igor Codreanu.



Pe parcursul anului trecut, în Republica Moldova au fost efectuate 24 transplanturi de organe, 11 de ficat şi 13 de rinichi. În prezent, aproximativ 150 de persoane sunt incluşi în lipsa de aşteptare pentru transplantul de rinichi şi ficat.